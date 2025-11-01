ETV Bharat / state

OBC समाज के लिए सीना तान खड़े हुए शिवराज सिंह, बोले-जब और जहां बुलाओगे तब आऊंगा

सीहोर में आदिवासी महापंचायत में ओबीसी और आदिवासियों के लिए खड़े हुए शिवराज सिंह चौहान. जमीन खाली कराने को लेकर वन विभाग को दी चेतावनी.

SHIVRAJ SINGH ADIVASI MAHAPANCHAYAT
आदिवासियों की महापंचायत में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 7:52 PM IST

4 Min Read
सीहोर: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के आदिवासी और ओबीसी समाज से कहा कि आप जब और जहां बुलाओगे मैं वहां आऊंगा. आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दूंगा. शिवराज सिंह ने ये आश्वासन सीहोर में आयोजित आदिवासी महापंचायत में दिया. शिवराज सिंह ने मंच से आदिवासी और ओबीसी वर्ग की एकता को समाजिक शक्ति बताते हुए कहा कि "अब किसी गरीब को उसकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा." इस महापंचायत में आदिवासी समाज के साथ भारी संख्या में ओबीसी समाज के लोग भी शामिल हुए.

वन विभाग के आदेश के विरोध में आदिवासी महापंचायत

बुदनी के भैरुंदा में बुधवार को आदिवासी महापंचायत का आयोजन किया गया था. यह महापंचायत इस बात के आरोप को लेकर थी कि वन विभाग द्वारा आदिवासियों को वन भूमि से हटाया जा रहा है. आदिवासी समाज का कहना है कि हाल ही वन विभाग ने उन्हें उनकी जमीन से हटने के नोटिस जारी किए हैं.

इस नोटिस के विरोध में हजारों ग्रामीण दशहरा मैदान में एकत्रित हुए और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के सामने अपनी बात रखी. आदिवासियों ने आरोप लगाया कि सालों से जिस जमीन पर हमारा कब्जा है अब वन विभाग उस जमीन से हमें बेदखल करना चाह रहा है.

वन विभाग के आदेश के विरोध में आदिवासी महापंचायत (ETV Bharat)

'आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना हठधर्मिता'

आदिवासी महापंचायत को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्रवाई को वन विभाग की हठधर्मिता बताया. उन्होंने कहा, "केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, इसके बाद भी आदिवासियों को वन विभाग अपनी जमीन पर बोअनी करने से रोक रहा है."

शिवराज सिंह ने कहा कि "गरीब आदिवासी जमीन के छोटे टुकड़े पर खेती करके अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. यह वन विभाग से देखा नहीं जा रहा है और उन्हें जमीन से हटा रहा है. अपना खून-पसीना लगाकर जिस जमीन को खेती योग्य बनाया अब उस पर उन्हें खेती नहीं करने दी जा रही है. नोटिस के कारण आदिवासी दीपावली नहीं मना पाए."

'वन विभाग की कार्रवाई नहीं रुकी तो गांव-गांव होगा आंदोलन'

शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा, "कांग्रेस सरकार में आदिवासियों और ओबीसी समाज के लोगों को हमेशा परेशान किया गया. उनके घर जाकर मुर्गा-मुर्गी और दारू मांगी जाती थी. हमने तब भी संघर्ष किया और आज भी करेंगे." कृषि मंत्री ने कहा कि "उस समय हमने नारा दिया था कि 'जीना है तो लड़ना सीखो' तब हमने आंदोलन किया और ट्रैक्टर लेकर भोपाल भी पहुंचे थे."

उन्होंने चेतावनी दी कि "अगर अब किसी भी ओबीसी समाज के व्यक्ति या आदिवासी को खेती करने से रोका गया तो गांव-गांव में आंदोलन होगा." उन्होंने कहा, "ओबीसी और आदिवासी समाज की एकता ही उनकी ताकत है. आप जब भी और जहां भी बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा."

'यह सरकार आपकी है, कोई अन्याय नहीं कर सकता'

शिवराज सिंह ने आदिवासियों और ओबीसी समाज को आश्वासन देते हुए कहा, "यह सरकार आपकी है. कोई अधिकारी अन्याय नहीं कर सकता. कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप यहां से हटे तो वो रिसॉर्ट बनाए. जो जमीन गरीबों की है, वह रिसॉर्ट बनाने के लिए अमीरों के कब्जे में नहीं जाएगी. आदिवासी और ओबीसी दोनों मिलकर अपने अधिकार की रक्षा करें."

सभा के अंत में आदिवासी समाज और ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधियों ने एसडीएम सुधीर कुशवाह और डीएफओ वन मंडलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और वन विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

