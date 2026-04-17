सीहोर की ए-क्लास मंडी की हकीकत, विश्राम गृह पर ताला, ट्रैक्टरों पर कट रही अन्नदाता की रातें
सीहोर मंडी की व्यवस्थाओं की खुली पोल, किसानों के लिए भी नहीं खुलते विश्राम गृह, प्रशासन से की विश्राम गृह खोलने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 5:18 PM IST
सीहोर: मध्य प्रदेश की जिस मंडी की पहचान पूरे देश में शरबती गेहूं की सुगंध से होती है, आज उसी मंडी की साख प्रशासनिक लापरवाही के कारण धूमिल हो रही है. सीहोर की प्रतिष्ठित ए-क्लास मंडी कहने को तो प्रदेश की सबसे समृद्ध मंडियों में से एक है, लेकिन यहां का कड़वा सच यह है कि अपनी खून-पसीने की कमाई लेकर आने वाले किसानों को दो गज सुकून की छत तक नसीब नहीं है.
मंडी परिसर में लाखों की लागत से कृषक विश्राम गृह बनाया तो गया है, लेकिन किसानों के लिए इसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं. आलम यह है कि यहां सीहोर सहित अन्य जिलों से आए किसान, जो मंडी में सही दाम की उम्मीद में दो-दो दिन इंतजार करते हैं, वे रातें गुजारने के लिए दर-दर भटक रहे हैं.
किसान बोले, ट्रैक्टर पर बिता रहे रात
कांकडख़ेड़ा से आए किसान रामबाबू वर्मा का कहना है कि, ''हमने कभी इस विश्राम गृह का दरवाजा खुला नहीं देखा, यह हमेशा ताले में ही कैद रहता है. मजबूरी ऐसी है कि भीषण गर्मी और मच्छरों के आतंक के बीच ट्रैक्टर-ट्रालियों के ऊपर या नीचे सोने को मजबूर हैं.''
40 डिग्री पारा और प्यासा किसान
सुविधाओं के नाम पर मंडी प्रशासन की पोल तब खुल जाती है जब किसान ठंडे पानी के लिए भटकता नजर आता है. पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, लेकिन मंडी में लगे वॉटर कूलर सफेद हाथी साबित हो रहे हैं. बिलकिसगंज से आए किसानों ने बताया कि, ''रात भर ट्रॉली पर जागकर समय काटा, लेकिन सुबह पीने के साफ पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा.''
- बुरहानपुर मंडी में किसान चना के MSP से खुश, अधिकतम 40 क्विंटल बेचने की शर्त से दिक्कत
- मिट्टी की सेहत बिगड़ी तो फसल खत्म! पैदावार से पहले करवाएं जांच, जानें नमूना कलेक्ट करने का स्मार्ट तरीका
- शहडोल में MSP पर गेहूं खरीदी की तारीख घोषित, तैयारियां पूरी, बोनस भी मिलेगा
व्यवस्थाओं पर उठते सवाल
किसानों के अनुसार भोजन की पर्ची बनाने वाले कर्मचारी दोपहर 12 से 1 बजे के बीच आते हैं, जिससे किसान भूखे ही परेशान होते हैं. खुले आसमान के नीचे ट्रॉलियों पर सोते समय किसानों को हमेशा अनहोनी का डर सताता रहता है. इस पर भी किसानों ने नाराजगी जताई है.
प्रशासन की चुप्पी, किसान परेशान
शरबती गेहूं के नाम पर सीहोर का मान बढ़ाने वाले किसानों का कहना है कि, ''यह उनका अपमान है. एक तरफ सरकार किसान हितैषी होने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी के करीब स्थित इस महत्वपूर्ण मंडी में बुनियादी मानवीय सुविधाओं का अभाव है. सुनील वर्मा और अशोक परमार जैसे किसानों ने मांग की है कि प्रशासन नींद से जागे और तुरंत विश्राम गृह के ताले खोलकर किसानों को सुविधा दे. मंडी सचिव नरेन्द्र कुमार माहेश्वरी ने बताया कि, ''विश्राम गृह का कर्मचारी कुछ दिनों की छुट्टी पर था जल्द ही किसानों के लिए विश्राम गृह खोल दिया जाएगा.''