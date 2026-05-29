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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पानी के इंतजार में सीहोर के 7 गांव, 11 साल बीते और कितना इंतजार?

हाईकोर्ट के आदेश के बाद पानी के इंतजार में सीहोर के 7 गांव ( ETV Bharat )

सीहोर में सालों पहले जब जमोनिया तालाब का निर्माण होना था, तब इलाके के मुंगावली, जमोनिया, दीपड़ा, मुहाली, करंज खेड़ा और मगरखेड़ा सहित 7 गांवों के किसानों ने दिन-रात एक करके, भूखे-प्यासे रहकर श्रमदान किया था. ग्रामीणों का सोचना था कि जब तालाब भरेगा तो उनकी जिंदगी से जलसंकट का अंधेरा दूर हो जाएगा.

सीहोर: राजधानी भोपाल के नजदीक सीहोर के कई गांवों को कोर्ट के आदेश के बावजूद पानी नहीं मिल पा रहा है. पिछले कई सालों से भीषण गर्मी में इंसान से लेकर मवेशी तक बूंद-बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी और जल संसाधन विभाग अपनी जिद पर अड़े हैं और 7 गांवों को पीने का पानी मुहैया नहीं करा रहे हैं.

ग्रामीण बताते हैं कि साल 2000 तक इन गांवों को पेयजल और निस्तार के लिए बराबर पानी छोड़ा जाता था लेकिन फिर अचानक बिना किसी ठोस वजह के पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि आज इन गांवों का वाटर लेवल पाताल में जा चुका है. अब यहां के हैंडपंप और बोरिंग पूरी तरह सूख चुके हैं इसके बावजूद जमोनिया तालाब का पानी गांवों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा.

'हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहा प्रशासन'

सीहोर के मुंगावली, जमोनिया, दीपड़ा, मुहाली, करंज खेड़ा और मगरखेड़ा में पीने का पानी नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाना शुरू किए. एक दशक बीतने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिला.

मुंगावली गांव के किसान एचपी मल्होत्रा बताते हैं, "पानी के लिए जल संसाधन विभाग, कलेक्टर समेत कई अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई. जब तत्कालीन कलेक्टर ने मना कर दिया तो साल 2012 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 3 साल अदालत में कानूनी लड़ाई चली. हाईकोर्ट ने 2015 में सीहोर जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिया कि 7 गांव के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए."

किसान एचपी मल्होत्रा ने 2012 में हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका (ETV Bharat)

'तत्कालीन कलेक्टर के लिखित निर्देश के बावजूद नहीं मिला पानी'

किसान एचपी मल्होत्रा बताते हैं, "हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक में तत्कालीन कलेक्टर सुदाम खाड़े ने बकायदा लिखित निर्देश जारी किए कि तालाब से 0.46 मिलियन घन मीटर पानी ग्रामीणों के लिए हर हाल में छोड़ा जाए लेकिन पिछले 11 सालों से इस आदेश को ठंडे बस्ते में डालकर रखा गया है."

'हाईकोर्ट में दायर करेंगे अवमानना याचिका'

याचिकाकर्ता किसान एचपी मल्होत्रा का गंभीर आरोप है कि "जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग मिलकर कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. अगर साल में सिर्फ 2 बार भी पानी स्टापडैम के लिए छोड़ दिया जाए तो पूरे इलाके का वाटर लेवल रिचार्ज हो सकता है और जलसंकट खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है. अब एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे."

'कलेक्टर होते हैं जल समिति के प्रमुख'

कोर्ट की अवमानना को लेकर जब जल संसाधन विभाग से संपर्क किया तो एसडीओ राहुल बामनिया का कहना है कि "यह निर्णय पूरी तरह कलेक्टर के हाथ में रहता है, क्योंकि वही जल समिति के प्रमुख होते हैं."