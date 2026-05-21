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7 दिन बाद SEHB कर्मियों की हड़ताल खत्म, आज से काम पर लौटेंगे कर्मचारी

सैहब कर्मचारियों ने वेतन में 10 फीसदी बढ़ोतरी के आश्वासन पर हड़ताल खत्म की, जिससे राजधानी में कचरा संकट भी खत्म होगा.

SEHB Employees Strike Ends
SEHB कर्मचारियों की हड़ताल खत्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : May 21, 2026 at 5:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब लोगों को कचरा संकट से राहत मिलने वाली है. 7 दिन की स्ट्राइक के बाद आज सैहब कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. SEHB कर्मचारी वेतन वृद्धि न होने पर 7 दिनों से हड़ताल पर बैठे थे. जिससे राजधानी में कचरा संकट बढ़ गया था. जगह-जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे थे, लेकिन आज SEHB कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी, जिसके चलते अब वो काम पर लौट आएंगे और लोगों को कचरे की समस्या से राहत मिलेगी.

सैहब कर्मचारियों ने आज वापस ली हड़ताल (ETV Bharat)

बर्खास्त 41 कर्मचारियों को भी वापस नौकरी पर रखा

नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान के ऑफिस में आज सैहब सोसाइटी यूनियन की बैठक हुई, जिसमें मेयर ने लिखित तौर पर यूनियन को कर्मचारियों के वेतन में 10 फीसदी बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है. जिसके बाद सैहब सोसाइटी यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है. आज शाम से ही सभी कर्मी काम पर लौट आए हैं. इसके अलावा जिन 41 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया था, उन्हें भी दोबारा से नौकरी पर रख लिया गया है.

"सैहब के कर्मचारियों को पहले ही एजीएम में 10 फीसदी वृद्धि करने का आश्वासन दिया था, लेकिन यूनियन ने हड़ताल शुरू कर दी थी. आज उनके साथ बैठक हुई और उनकी जो मांगें हैं उन्हें पूरा करने का लिखित में आश्वासन दिया है. अब 4 जून को एजीएम की बैठक होगी, जिसमें इनकी वेतन वृद्धि का फैसला लिया जाएगा." - सुरेंद्र चौहान, मेयर, नगर निगम शिमला

क्यों था सैहब कर्मचारियों में रोष?

वहीं, सैहब सोसाइटी यूनियन के अध्यक्ष जसवंत ने कहा कि बीते महीने जो एजीएम हुई थी, उसमें कूड़ा शुल्क 10 फीसदी बढ़ा दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई थी, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष था. नगर निगम को बार-बार बोलने पर भी वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी, जिसके चलते सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. आज मेयर ने लिखित रूप से 10 फीसदी वेतन में वृद्धि करने के साथ अन्य मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है और आज हड़ताल को खत्म कर दिया है, इसलिए सभी कर्मचारी अब काम पर लौट आए हैं.

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Last Updated : May 21, 2026 at 5:47 PM IST

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