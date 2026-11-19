45 साल पुरानी बरगी बांध की बायीं तट नहर में 60 से ज्यादा जगह सीपेज, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने की मेंटेनेंस शुरू करवाने की मांग की
जबलपुर की 135 किलोमीटर लंबी नहर का चार दशक से नहीं हुआ समग्र मेंटेनेंस. मरम्मत के लिए 29 करोड़ और दोबारा कंक्रीटिंग के लिए 250 करोड़ का प्रस्ताव अटका. छह महीने नहर बंद किए बिना बड़े स्तर पर मरम्मत संभव नहीं. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:07 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 11:15 PM IST
जबलपुर: बरगी बांध की बायीं तट नहर- पिपरिया और मंगेली के बीच जगह-जगह टूटने के बाद अब पूरी नहर की सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. करीब 45 साल पुरानी इस नहर में एक जगह टूटने की घटना ने उस खतरे की ओर ध्यान खींचा है, जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, 135 किलोमीटर लंबी इस नहर में 60 से अधिक ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां से पानी का सीपेज हो रहा है. यानी नहर के कई हिस्सों में पानी का रिसाव हो रहा है और वहां भी भविष्य में टूटने का खतरा बना हुआ है.
नहर जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम
समस्या यह है कि यह नहर जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम है. रबी और खरीफ के अलावा गर्मी में जायद की फसलों को भी इसी नहर से पानी दिया जाता है. इसलिए इसे पूरे साल बंद करना संभव नहीं है. बरगी बांध की यह नहर लाखों एकड़ में पूरे साल पहुंचती है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का उत्पादन होता है.
पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई ने भी नहर की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके तत्काल मेंटेनेंस की मांग की है. उनका कहना है कि 45 साल पुरानी नहर की मरम्मत अब टालने की स्थिति में नहीं है. लेकिन नहर को कम से कम छह महीने बंद किए बिना इसका व्यापक मेंटेनेंस करना मुश्किल है. अजय बिश्नोई का कहना है कि उन्होंने इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उन्होंने बताया कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सामने भी नहर की वस्तु स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी बल्कि नहर की वस्तु स्थिति प्राक्कलन समिति ने भी देखी थी.
60 से ज्यादा जगहों पर पानी का रिसाव
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर के मुताबिक, नहर का निर्माण करीब 45 साल पहले हुआ था. निर्माण के बाद से नहर लगातार संचालित रही है और इसे कभी भी लंबे समय के लिए बंद नहीं किया गया. इस वजह से इसका समग्र मेंटेनेंस नहीं हो सका. निरीक्षण के दौरान 60 से ज्यादा ऐसे स्थान सामने आए हैं, जहां से पानी का सीपेज हो रहा है. विभाग ने इन स्थानों की मरम्मत के लिए रणनीति तैयार की है. इसके तहत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रस्ताव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भेजा गया है.
29 करोड़ और 250 करोड़ के प्रस्ताव
नहर की मरम्मत को लेकर अलग-अलग स्तर पर बड़े प्रस्ताव तैयार किए गए हैं. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री डीएल वर्मा के मुताबिक, नहर के मेंटेनेंस के लिए करीब 29 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है. वहीं कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर का कहना है कि नहर की उम्र काफी अधिक हो चुकी है. ऐसे में केवल सामान्य मरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि नहर के भीतर दोबारा कंक्रीटिंग की जरूरत है. इसके लिए करीब 250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.
चार साल से नहीं मिल रही प्रशासनिक स्वीकृति
नहर के मेंटेनेंस की सबसे बड़ी समस्या बजट और प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर है. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले चार साल से मेंटेनेंस के लिए भेजे गए प्रस्तावों को पर्याप्त मंजूरी और राशि नहीं मिल पा रही है. प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण टेंडर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. इसके अलावा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में निर्माण कार्यों की दरें भी लंबे समय से रिवाइज नहीं हुई हैं. पुरानी दरों पर काम मिलने के कारण ठेकेदार टेंडर लेने में रुचि नहीं दिखाते. कुछ ठेकेदार काम शुरू करने के बाद बीच में ही छोड़ देते हैं.
छह महीने नहर बंद करना सबसे बड़ी चुनौती
नहर के व्यापक मेंटेनेंस में सबसे बड़ी व्यावहारिक बाधा इसका लगातार चालू रहना है. जबलपुर और नरसिंहपुर के किसानों को रबी, खरीफ और गर्मी की जायद फसलों के लिए पानी की जरूरत होती है. ऐसे में नहर को लंबे समय तक बंद करने का फैसला किसानों की सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. अधिकारियों के अनुसार, नहर के भीतर दोबारा कंक्रीटिंग जैसे बड़े काम के लिए कम से कम छह महीने का समय और नहर को बंद करने की आवश्यकता होगी.
बताया जा रहा है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का प्रभाव मुख्यमंत्री के पास है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति से इन कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति मिलनी है, लेकिन पिछले छह महीने से समिति की बैठक नहीं हुई है, इसके चलते प्रस्तावों पर फैसला अटका हुआ है.
दरअसल बीते दिनों से यह देखने में आ रहा है कि सरकार नए निर्माण के लिए पैसा तुरंत दे देती है लेकिन पुराने कामों के मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आता. ऐसी स्थिति में पुराने निर्माण कार्य जर्जर हो जाते हैं. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के बांध से लेकर नहरों तक सभी को पैसे की जरूरत है, तभी ये काम कर पाएंगे. वरना किसी दिन कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.