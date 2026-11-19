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45 साल पुरानी बरगी बांध की बायीं तट नहर में 60 से ज्यादा जगह सीपेज, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने की मेंटेनेंस शुरू करवाने की मांग की

बरगी बांध की बायीं तट नहर में 60 से ज्यादा जगह सीपेज ( ETV Bharat )

जबलपुर: बरगी बांध की बायीं तट नहर- पिपरिया और मंगेली के बीच जगह-जगह टूटने के बाद अब पूरी नहर की सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. करीब 45 साल पुरानी इस नहर में एक जगह टूटने की घटना ने उस खतरे की ओर ध्यान खींचा है, जिसकी आशंका लंबे समय से जताई जा रही है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, 135 किलोमीटर लंबी इस नहर में 60 से अधिक ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां से पानी का सीपेज हो रहा है. यानी नहर के कई हिस्सों में पानी का रिसाव हो रहा है और वहां भी भविष्य में टूटने का खतरा बना हुआ है.

नहर जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम

समस्या यह है कि यह नहर जबलपुर और नरसिंहपुर जिले के किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख माध्यम है. रबी और खरीफ के अलावा गर्मी में जायद की फसलों को भी इसी नहर से पानी दिया जाता है. इसलिए इसे पूरे साल बंद करना संभव नहीं है. बरगी बांध की यह नहर लाखों एकड़ में पूरे साल पहुंचती है, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का उत्पादन होता है. पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई (ETV Bharat) जबलपुर में रात 2 बजे किसानों पर टूटी आफत, बरगी बांध की 40 साल पुरानी नहर से आया सैलाब पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय बिश्नोई ने भी नहर की स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके तत्काल मेंटेनेंस की मांग की है. उनका कहना है कि 45 साल पुरानी नहर की मरम्मत अब टालने की स्थिति में नहीं है. लेकिन नहर को कम से कम छह महीने बंद किए बिना इसका व्यापक मेंटेनेंस करना मुश्किल है. अजय बिश्नोई का कहना है कि उन्होंने इस विषय में मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है. उन्होंने बताया कि विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सामने भी नहर की वस्तु स्थिति के बारे में चर्चा की गई थी बल्कि नहर की वस्तु स्थिति प्राक्कलन समिति ने भी देखी थी. 60 से ज्यादा जगहों पर पानी का रिसाव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्यपालन यंत्री संगीता दिवाकर के मुताबिक, नहर का निर्माण करीब 45 साल पहले हुआ था. निर्माण के बाद से नहर लगातार संचालित रही है और इसे कभी भी लंबे समय के लिए बंद नहीं किया गया. इस वजह से इसका समग्र मेंटेनेंस नहीं हो सका. निरीक्षण के दौरान 60 से ज्यादा ऐसे स्थान सामने आए हैं, जहां से पानी का सीपेज हो रहा है. विभाग ने इन स्थानों की मरम्मत के लिए रणनीति तैयार की है. इसके तहत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रस्ताव नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भेजा गया है. 29 करोड़ और 250 करोड़ के प्रस्ताव