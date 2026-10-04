मलेशिया की जेल में बंद हैं सीमांचल के 14 युवक, 'डंकी रूट' से एंट्री के कारण मिली 4 महीने की सजा
सीमांचल के 14 युवक मलेशिया के जेल में बंद, चार महीने की सजा मिली. पूर्व विधायक ने जांच और वापसी की मांगी की. रिपोर्ट-राजेश बहारदर
Published : October 4, 2026 at 6:26 PM IST
अररिया: बिहार के सीमांचल क्षेत्र से रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए 14 युवक इस समय मलेशिया की जेल में बंद बताए जा रहे हैं. इनमें पूर्णिया के छह, किशनगंज के छह और अररिया के दो युवक शामिल हैं. अवैध प्रवेश और रहने के आरोप में उन्हें चार महीने की सजा सुनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है.
पूर्व विधायक ने भेजा पत्र
कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने बिहार के उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय, पटना के अपर सचिव को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्णिया के रौटा थाना क्षेत्र निवासी नाहिद गनी गरीब और अशिक्षित युवकों को विदेश में मोटी कमाई का सपना दिखाकर उन्हें अवैध रूप से भेजने का काम करता है.
डेढ़-दो लाख लेकर डंकी रूट से भेजा
पत्र के अनुसार, युवकों से डेढ़ से दो लाख रुपये तक लिए गए और उन्हें वैध प्रक्रिया के बजाय कथित डंकी रूट से मलेशिया पहुंचाया गया. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों ने कर्ज लेकर, ग्रुप लोन लेकर, जेवर या जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे.
मलेशिया में पुलिस कार्रवाई
मलेशिया पहुंचने के बाद युवकों से चोरी-छिपे काम कराया जाने लगा. मलेशियाई सरकार की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इन 14 युवकों को हिरासत में ले लिया गया. 1 अक्टूबर 2026 को परिजनों को चार महीने की सजा की जानकारी मिली.
"हमारी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है. बेहतर रोजगार की उम्मीद में हमने बड़ी मुश्किल से एजेंट को पैसे दिए. कई परिवारों ने कर्ज लिया, जबकि कुछ ने जमीन और जेवर तक बेच दिए."-परिजन
अररिया, पूर्णिया और किशनगंज युवक
अररिया के दो युवक पलासी थाना के काशीबाड़ी बुधी निवासी मो. सिराज और जोकीहाट के कुट्टी कन्हरिया निवासी गुड्डु शामिल हैं. पूर्णिया के कृष्ण कुमार, दिलकश, खाजा गरीब, नासिक, अजय कुमार पंडित, कैश सहित अन्य तथा किशनगंज के मुबार मुबारक, रूबेद आलम, उबैद आलम, तनवीर आलम, मो. नफीस और शहनूर आलम के नाम पत्र में दिए गए हैं.
नाहिद गनी के खिलाफ छह प्राथमिकी
पूर्व विधायक ने बताया कि वर्ष 2026 में नाहिद गनी के खिलाफ रौटा, कोचाधामन, बहादुरगंज और विशनपुर थाना में छह प्राथमिकी दर्ज हैं. इनमें मानव तस्करी और रुपये हड़पने के आरोप शामिल हैं. उन्होंने इनकी जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
खाड़ी देशों तक फैला नेटवर्क
मुजाहिद आलम का आरोप है कि यह कथित नेटवर्क सिर्फ मलेशिया तक सीमित नहीं. सऊदी अरब, दुबई और अन्य खाड़ी देशों में भी सीमांचल के युवकों को बिना वैध वर्क परमिट के भेजा जाता रहा है. कई युवक जेल जाते हैं या एग्जिट वीजा लेकर खुद के खर्च पर लौटते हैं.
सुरक्षित वापसी और एजेंटों पर कार्रवाई की मांग
पूर्व विधायक ने मांग की है कि भारतीय दूतावास के माध्यम से 14 युवकों को कानूनी सहायता दी जाए, उनकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित की जाए और मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई हो. परिजन अब सरकार की ठोस पहल का इंतजार कर रहे हैं.
"डंकी रूट के माध्यम से सीमांचल के लोगों और युवकों को धोखा, झूठ और फरेब के माध्यम से दूसरे देशों में भेज दिया जाता है और इसमें लाखों रुपये की उगाही की जाती है. इसमें जो लोग संलिप्त हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही जिन युवकों को दूसरे देशों में भेजा गया है या जो वहां फंसे हुए हैं, उन्हें वहां से रिहा कराने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए."-मुजाहिद आलम, पूर्व विधायक, कोचाधामन
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