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मलेशिया की जेल में बंद हैं सीमांचल के 14 युवक, 'डंकी रूट' से एंट्री के कारण मिली 4 महीने की सजा

मलेशिया में फंसे सीमांचल के युवक ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के सीमांचल क्षेत्र से रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में विदेश गए 14 युवक इस समय मलेशिया की जेल में बंद बताए जा रहे हैं. इनमें पूर्णिया के छह, किशनगंज के छह और अररिया के दो युवक शामिल हैं. अवैध प्रवेश और रहने के आरोप में उन्हें चार महीने की सजा सुनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों की चिंता बढ़ गई है.