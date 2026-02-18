सीमा हैदर फिर बनीं मां, छठे बच्चे को दिया जन्म, सचिन के घर में गूंजी किलकारी
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब सीमा अपने नवजात बेटे के साथ रबूपुरा स्थित घर पहुँचीं, तो वहां उत्सव जैसा माहौल देखा गया.
Published : February 18, 2026 at 6:56 AM IST
ग्रेटर नोएडा : पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आकर चर्चाओं में रहने वाली सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मंगलवार, 17 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में सीमा ने एक बेटे को जन्म दिया है. बता दें कि सीमा 3 साल पहले पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 4 बच्चों को लेकर भारत आई थी. उन्होंने पिछले साल बेटी को जन्म दिया था. अब सीमा ने बेटे के रूप में 6वीं संतान को जन्म दिया.
घर में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब सीमा अपने नवजात बेटे के साथ रबूपुरा स्थित घर पहुँचीं, तो वहां उत्सव जैसा माहौल देखा गया. सचिन मीणा और उनके परिजनों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाईं. सीमा और सचिन के जीवन में पिछले साल एक बेटी की किलकारी गूँजी थी, और अब बेटे के आने से परिवार में उत्साह और बढ़ गया है.
आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर, पबजी गेम के जरिए सचिन मीणा के संपर्क में आई थीं. 13 मई 2023 को वह अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत आई थीं. हालांकि, सीमा पर अभी भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का मामला दर्ज है और उन्हें अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन वह लगातार भारत में ही रहने की इच्छा जताती रही हैं.
सीमा और सचिन की प्रेम कहानी ने देश-दुनिया में काफी सुर्खियां बटोरी थीं। अब इस नए मेहमान के आने के बाद रबूपुरा का यह परिवार अपनी नई खुशियों को संजोने में जुटा है.
ये भी पढ़ें:
- सीमा मीणा को भारतीय नागरिकता मिलने में पाकिस्तान सरकार डाल रही अड़चन!, अब आगे क्या होगा?
- क्या वापस पाकिस्तान जाएगी सीमा हैदर? मोदी सरकार का पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम
- पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर बनीं मां, बेटी को दिया जन्म; सोशल मीडिया पर नाम के लिए मांगा जाएगा सुझाव