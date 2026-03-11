ETV Bharat / state

आगरा मंडी सचिव संग गनर देख मंत्री बोले-'हनक न दिखाइए', SUSPEND किया

गनर के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर, आगरा में आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में पहुंचे थे.

seeing gunman with agra mandi secretary up minister said do not show off suspended
आगरा मंडी सचिव संग गनर देख नाराज हुए मंत्री. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: कृषि और उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को आगरा दौरे में सख्त कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया. कृषि और उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव विपणन बीएल मीणा ने आगरा में मंडी समिति के सचिव अजय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही गनर कपूरी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.



एक दिवसीय दौरे पर आए थे: बता दें कि कृषि और उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर आए आए. यहां पर उन्होंने कमिश्नरी सभागार में आयोजित आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में आगरा, हाथरस, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज समेत 12 जिलों के आलू किसान, आलू निर्यातक, कोल्ड स्टोरेज स्वामी, मंडी परिषद और उद्यान विभाग के अधिकारियों के बीच संवाद किया. इसमें किसानों ने आलू की स्थिति पर चर्चा की.


किसानों ने ये मांग की: आलू के गिरते भाव पर चिंता के साथ ही आलू में एक हजार रुपये प्रति कुंतल लागत है, जबकि बाजारी भाव इसके आधे भी नहीं मिलने की बात कही. आलू खरीद के लिए व्यापारी नहीं मिल रहे हैं. किसानों ने आलू खरीद के बाद व्यापारियों से एक सप्ताह में भुगतान की पॉलिसी बनाने, आलू को मंडी शुल्क से मुक्त करने और कोल्ड स्टोरेज स्वामियों से आलू भंडारण की पक्की रसीद दिलाने की मांग की, ताकि बैंक से ऋण मिल सके. परिवहन सब्सिडी, विदेशों में आलू निर्यात और कोल्ड स्टोरेज में 200 रुपये प्रति कुंतल कोल्ड भाड़ा अनुदान डीबीटी के माध्यम से देने की मांग भी की.


गनर देखकर बिफरे राज्यमंत्री: जानकारी के मुताबिक कृषि और उद्यान राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह जब आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में पहुंचे तो मंडी सचिव अजय प्रताप सिंह अपने साथ गनर कपूरी लाल को लेकर पहुंचे. इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई. कहा कि गनर इसके लिए नहीं है जो आप उन्हें अपनी हनक के लिए उपयोग करें. नाराज राज्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस बारे में तत्काल अपर मुख्य सचिव विपणन बीएल मीणा को निर्देश दिए कि आगरा मंडी सचिव को निलंबित करें. इस पर अपर मुख्य सचिव विपणन बीएल मीणा के मुताबिक मंडी सचिव अजय प्रताप को निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही गनर कपूरी लाल पर भी केस दर्ज कराया गया है.

TAGGED:

आगरा मंडी सचिव निलंबित
आगरा न्यूज
AGRA NEWS
MINISTER DINESH PRATAP SINGH
AGRA MANDI SECRETARY SUSPEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.