प्रेमिका को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा ASI, पत्नी-बेटे ने कर दी जूते चप्पलों से पिटाई
सतना जिला अस्पताल की चौकी में करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा. दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस.
सतना: सतना ASI अपनी प्रेमिका का इलाज कराने के लिए उसको लेकर जिला अस्पताल पहुंचा. वहीं इसकी भनक लगते ही उसके पीछे ASI की पत्नी और उसका बेटा भी वहां पहुंच गया. फिर क्या था पत्नी एवं उसके बेटे ने जूते-चप्पलों से एएसआई की पिटाई कर दी. घंटों तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चला. फिर चौकी प्रभारी ने पुलिस बुलाकर ASI एवं उसकी पत्नी और बेटे को कोतवाली थाना भेजवाया. जहां पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
पुलिस लाइन में पदस्थ ASI अपनी प्रेमिका को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे
सतना जिला अस्पताल में गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया. जहां पुलिस लाइन में पदस्थ ASI रामायण सिंह आज अपनी प्रेमिका को लेकर जिला अस्पताल उपचार करने के लिए पहुंचे थे. इसकी जानकारी लगते ही उनके पीछे उनकी पत्नी और बेटा भी पहुंच गए. फिर क्या था, पति को उसकी प्रेमिका के साथ देखकर पत्नी आग-बबूला हो गई और चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी.
ASI खुद को बचाने की कोशिश करने लगा. जिला अस्पताल की चौकी में यह हाई वोल्टेज ड्रामा करीब डेढ़ घंटे तक चलता रहा. चौकी प्रभारी मामले को शांत कराने में लगे रहे लेकिन जब मामला नहीं शांत हुआ तो पुलिस बल को बुलाकर ASI और उनकी पत्नी एवं बेटे को थाने भेजा गया. जहां दोनों पक्षों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई.
दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी
इस बारे में जानकारी देते हुए सतना सीएसपी देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया "आज पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई रामायण सिंह और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ है. इनका करीब 7 माह पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा है. आज जिला अस्पताल चौकी में पति-पत्नी एवं बेटे में विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्ष को थाने बुलाकर उनकी शिकायत दर्ज कर ली है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है."