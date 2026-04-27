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फिरोजाबाद में दिनदहाड़े व्यापारी के कर्मचारी से 10 लाख की लूट, CCTV में कैद महिला सहित तीनों लुटेरे

फिरोजाबाद: जिले से सोमवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बैंक में कैश जमा कराने जा रहा बीज व्यापारी के कर्मचारी से नकाबपोश बदमाशों ने 10 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए. लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों में एक महिला भी शामिल थी. पुलिस ने सीसीटीवी फोटोज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

लूट के शिकार कर्मचारी का नाम बंटी पुत्र एदल सिंह है, जो सिरसागंज शहर के एक बीज व्यापारी के यहां नौकरी करता है. बंटी, सोमवार को बीज व्यापारी का 10 लाख रुपये कैश लेकर जमा कराने बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहा था. जैसे ही वह अध्यापक नगर चौड़ी सड़क के पास पहुंचा, पीछे से आए बाइक सवार लुटेरों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा.

पीड़ित बंटी कुमार के गिरते ही बदमाशों ने उस पर तमंचा तान दिया और जान से मारने की धमकी देकर रुपयों से भरा बैग छीन कर फरार हो गए, बंटी ने इसकी सुचना अपने मालिक को दी, मौके पर पहुंचे गणेश ट्रेडर्स के मालिक राजकुमार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, उन्होंने बताया कि उनका कर्मचारी रोजाना की तरह कैश जमा कराने बैंक जा रहा था, तभी बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से उसे निशाना बनाया और कैश लूट कर फरार हो गए.

सूचना मिलते ही सीओ सिरसागंज अनिवेश कुमार, थाना प्रभारी वैभव कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का निरीक्षण किया, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, जिसमें नकाबपोश बाइक सवार बदमाश कर्मचारी से बैग छीनते दिखाई दे रहे हैं, इनमें एक महिला भी शामिल है.