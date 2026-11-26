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ऋषिकेश की हुई शिवांगी, देखें अनंत सिंह की बेटी की शादी की खास तस्वीरें

ऋषिकेश कुमार और शिवांगी सिंह ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के चर्चित और बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. बाढ़ के पैतृक गांव नदावां में आयोजित इस भव्य समारोह में शिवांगी ने पटना के बिहटा (राम कृष्णानगर) निवासी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रणविजय सिंह के सुपुत्र ऋषिकेश कुमार के साथ सात फेरे लिए और एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए.

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