ऋषिकेश की हुई शिवांगी, देखें अनंत सिंह की बेटी की शादी की खास तस्वीरें
Shivangi Singh Wedding Photos: अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी चर्चा में है. तस्वीरों में देखें इस भव्य समारोह की तस्वीरें. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : November 26, 2026 at 5:09 PM IST
पटना: बिहार के चर्चित और बाहुबली विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शाही शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है. बाढ़ के पैतृक गांव नदावां में आयोजित इस भव्य समारोह में शिवांगी ने पटना के बिहटा (राम कृष्णानगर) निवासी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रणविजय सिंह के सुपुत्र ऋषिकेश कुमार के साथ सात फेरे लिए और एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए.
200 लग्जरी गाड़ियों की बारात
दूल्हे ऋषिकेश कुमार की बारात जब पटना से बाढ़ के नदावां गांव के लिए निकली, तो नजारा देखने लायक था. बारात में करीब 200 लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला शामिल था. शादी में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र दूल्हा-दुल्हन की शाही एंट्री रही.
लाल जोड़े में सजीं शिवांगी
जयमाला में शिवांगी सिंह ने मरून लहंगा पहना था और मंडप के लिए उन्होंने पारंपरिक लाल साड़ी पहनी थी. शिवानी इस दौरान बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थीं. उन्होंने हाथों में कंगन और चूड़ा पहन रखा था.
दूल्हा-दुल्हन की शाही एंट्री
दूल्हे ऋषिकेश ने उपहार में मिली करोड़ों रुपये की 'डिफेंडर' कार से जयमाला स्टेज तक पहुंचकर सबका ध्यान खींचा. वहीं दुल्हन बनीं शिवांगी ने भी 'लैंड क्रूजर' कार से ग्रैंड एंट्री लेकर समां बांध दिया.
गोद में उठाकर स्टेज तक पहुंचे
कार से उतरने के बाद परिजनों और दोस्तों ने दोनों को बड़े ही स्नेह के साथ गोद में उठाकर जयमाला स्टेज तक पहुंचाया. इस दौरान पारंपरिक गीत संगीत के साथ सूफ़ी गायन भी जारी रहा.
नवदंपती का भव्य स्वागत
जैसे ही दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर पहुंचे, वहां मौजूद हजारों लोगों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और शानदार आतिशबाजी के साथ नवदंपत्ति का जोरदार स्वागत किया. जहां रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों की बारिश और आतिशबाजी के बीच पूरा स्टेज और पंडाल खुशी से झूम उठा. इस भव्य आयोजन के कारण पूरा नदावां गांव किसी बड़े उत्सव या मेले जैसा नजर आ रहा था.
मेले जैसा माहौल और पारंपरिक घुड़दौड़ का आयोजन
शादी के इस खास मौके पर मनोरंजन के लिए पारंपरिक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था. घुड़दौड़ देखने और अनंत सिंह की बेटी की शादी का गवाह बनने के लिए आसपास के यूपी बिहार से लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसका सही आकलन कर पाना भी प्रशासन के लिए मुश्किल हो रहा था. बेकाबू भीड़ के कारण इलाके की सड़कों पर कई घंटों तक भीषण जाम की स्थिति बनी रही.
टावर पर चढ़े लोग
हालात ऐसे थे कि अनंत सिंह की एक झलक पाने और घुड़दौड़ प्रतियोगिता को देखने के लिए खेत से होकर गुजरने वाली हाई टेंशन तार के टावर पर लोग चढ़ गए. शादी की खुशियों में भंग न पड़ जाए इसको लेकर खुद अनंत सिंह लोगों से नीचे उतरने की अपील भी करते नज़र आए. लेकिन लोग अनंत सिंह की आवाज़ सुनकर और ज़्यादा शोर करते हुए उन्हें सुनना चाहते थे. जिस कारण घुड़दौड़ को रोकना पड़ा.
खास मेहमानों के लिए बने तीन अस्थायी हेलीपैड
इस हाई-प्रोफाइल शादी में देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा. हेलीकॉप्टर से आने वाले खास मेहमानों के लिए गांव में विशेष रूप से तीन अस्थायी हेलीपैड तैयार कराए गए थे. समारोह में शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री रामकृपाल यादव, बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह समेत कई बड़े चेहरे हेलीकॉप्टर से पहुंचे.
ट्रैक्टर से विवाह स्थल पहुंचे दिग्गज नेता
हालांकि, हेलीपैड से शादी स्थल तक जाने वाले रास्ते में इतनी भारी भीड़ थी कि वीवीआईपी मेहमानों की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ सकीं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और समय को देखते हुए इन दिग्गज नेताओं को अपनी लग्जरी गाड़ियां छोड़कर ट्रैक्टर पर सवार होकर विवाह स्थल तक जाना पड़ा.
बृजभूषण शरण सिंह का बयान
नेताओं ने भी इसे सहजता से स्वीकार किया और कहा कि अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ी. विवाह स्थल पर पहुंचकर सभी गणमान्य अतिथियों ने नवदंपती को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया और फिर वहां से रवाना हुए. इस शाही शादी में उत्तर प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि अनंत सिंह का दबदबा था, है और रहेगा.
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