दिवाली से पहले सुरक्षा कड़ी, जमीन से आसमान तक पैनी नजर, एक्टिव हुये स्नीफर डॉग्स

रामनगर: विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित पर्यटन नगरी रामनगर में दिवाली पर्व के मद्देनज़र वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर कॉर्बेट प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया. शुक्रवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डे और आसपास की झुग्गी बस्तियों में सघन जांच अभियान चलाया.

इस दौरान स्नीफर डॉग्स और मेटल डिटेक्टर मशीनों की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों और उनके सामान की जांच की गई. कॉर्बेट प्रशासन की टीम में दर्जनों वनकर्मी तैनात रहे. जिन्होंने हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर बारीकी से नजर रखी. अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या वन्यजीव तस्करी से संबंधित जानकारी जुटाई गई.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बिजरानी रेंज के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए यह विशेष जांच अभियान चलाया गया है. उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान कुछ असामाजिक तत्व तंत्र-मंत्र में उपयोग के लिए उल्लुओं के अवैध शिकार और व्यापार की कोशिश करते हैं जिसे रोकने के लिए प्रशासन सतर्क है.

एसडीओ ग्वासाकोटी ने बताया अभियान के तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और शहर के बाहरी इलाकों में रहने वाले संदिग्ध लोगों की गतिविधियों की जांच की गई. टीम ने सिंपल टॉक्स और लाई डिटेक्टर मशीनों के माध्यम से भी जांच कर संभावित खतरे के संकेतों की पहचान की. उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल उल्लू तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य दिवाली सीजन में जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी है.