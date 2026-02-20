ETV Bharat / state

प्रदेश के न्यायालयों को बमों से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस सख्त, DGP ने सुरक्षा को लेकर दिए ये निर्देश

देहरादून: प्रदेश के न्यायालय परिसर को बम उड़ाने की धमकी देने के मामले में डीजीपी दीपम सेठ ने न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. पुलिस मुख्यालय ने पहले प्रदेश के सभी जनपदों के न्यायाधीशों, न्यायालयों और न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट कराने के निर्देश जारी किए गए थे. इसी क्रम में न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं.

डीजीपी दीपम सेठ ने बताया है कि प्रदेश के न्यायालयों में मिल रही बमों से उड़ाने की धमकी को लेकर न्यायालय परिसरों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं.