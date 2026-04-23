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पश्चिम बंगाल में वोटिंग को लेकर दुमका में सुरक्षा कड़ी, सीमावर्ती तीन थाना की पुलिस कर रही चौकसी

दुमका में सीमा क्षेत्र पर सघन जांच अभियान ( Etv Bharat )