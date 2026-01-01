ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में नए वर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी , संवेदनशील जगहों और पिकनिक स्पॉट पर जवान तैनात

बलौदाबाजार भाटापारा जिले में नववर्ष को लेकर पुलिस ने खास तैयारी की है.जिले को चार डिविजन में बांटकर सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 1, 2026 at 12:40 PM IST

बलौदाबाजार भाटापारा - बलौदाबाजार में नए साल के आगमन पर खास तैयारी की गई है. नए साल के शुरुआती हफ्ते तक पूरे जिले में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिलेगी.नववर्ष की खुशियों के बीच कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, कोई हुड़दंग शांति को भंग न करे इसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है. जिले का माहौल पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने पहले से कहीं अधिक व्यापक और सुनियोजित सुरक्षा व्यवस्था की है. 31 दिसंबर की शाम से ही जिले की सड़कों पर पुलिस की सक्रियता साफ नजर आने लगी है और यह व्यवस्था आगे भी एक सप्ताह तक रहेगी.


चार अनुविभागों में बंटी सुरक्षा व्यवस्था

पूरे जिले को चार सब डिवीजन में बांटा गया है. जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अफसरों के पास रहेगी. 31 दिसंबर की शाम से ही जिले की सड़कों पर पुलिस की सक्रियता है. पेट्रोलिंग गाड़ियों की आवाजाही, चौक पर खड़े जवान और संवेदनशील इलाकों में फिक्स पिकेट ये संकेत दे रहे हैं कि नववर्ष में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.

1- बलौदाबाजार अनुविभाग : बलौदाबाजार सेक्टर की कमान एसडीओपी बलौदाबाजार के निर्देशन में है. थाना सिटी कोतवाली, थाना पलारी, चौकी करहीबाजारके थाना और चौकी प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं. बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.2- भाटापारा अनुविभाग : भाटापारा अनुविभाग की जिम्मेदारी एसडीओपी तारेश साहू को सौंपी गई है. उनके निर्देशन में थाना भाटापारा शहर, थाना भाटापारा ग्रामीण, थाना सिमगा, थाना सुहेला के थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं. भाटापारा शहर में नववर्ष पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पेट्रोलिंग और फिक्स पिकेट की व्यवस्था की गई है.
3- कसडोल अनुविभाग : कसडोल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की कमान उप पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर वासनिक (कैम्प कसडोल) के हाथों में है. इस क्षेत्र में थाना कसडोल, थाना लवन, थाना राजादेवरी, थाना गिधपुरी, थाना गिधौरी, चौकी गिरौदपुरी, चौकी बया, थाना सोनाखान के अंतर्गत आने वाले सभी संवेदनशील और धार्मिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.4- यातायात व्यवस्था पर निगरानी : नववर्ष के दौरान अक्सर तेज रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाने और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है. इसे देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को भी विशेष रूप से मजबूत किया है. उप पुलिस अधीक्षक यातायात अमृत कुजूर के निर्देशन में बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, कसडोल में यातायात पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं. तेज गति से वाहन चलाने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और अवैध साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. जगह-जगह चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की जांच की जा रही है.
19 पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार कर रही गश्तजिले में नववर्ष की पूर्व संध्या से ही 19 पेट्रोलिंग पार्टियां सक्रिय कर दी गई हैं. 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लगातार पेट्रोलिंग शुरू है. जो नववर्ष के पहले दिन तक जारी रहेगी. इन पेट्रोलिंग पार्टियों का उद्देश्य, असामाजिक तत्वों पर नजर रखना, सार्वजनिक स्थलों पर हुड़दंग रोकना, किसी भी आपात स्थिति में तत्काल पहुंच सुनिश्चित करना है.30 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिक्स पिकेटपुलिस ने जिले के 30 महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों को चिन्हांकित कर वहां फिक्स पिकेट लगाए हैं. इनमें प्रमुख रूप से गार्डन चौक बलौदाबाजार, बस स्टैंड बलौदाबाजार, साईं मंदिर चौक पलारी, लवन बस स्टैंड, पुराना थाना चौक कसडोल, अस्पताल चौक भाटापारा जैसे स्थान शामिल हैं. इन पिकेट्स पर तैनात जवान हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं.
150 पुलिस जवान, हर मोर्चे पर तैनातनववर्ष के दौरान जिले में शांति व्यवस्था और यातायात नियंत्रण के लिए कुल 150 पुलिस जवानों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है.यह बल थाना, चौकी, पेट्रोलिंग पार्टी, यातायात शाखा और फिक्स पिकेट के रूप में कार्य कर रहा है.


पिकनिक स्पॉट और प्राकृतिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा

नववर्ष के पहले दिन जिले के प्रसिद्ध पर्यटन और प्राकृतिक स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.इसे देखते हुए पुलिस ने पहले से ही इन स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. प्रमुख स्थल जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

गिरौदपुरी
सोनाखान
तुरतुरिया
बलार डैम
सोनबरसा जंगल
धमनी
बालसमुंद मंदिर
सेमरिया घाट

पुलिस ने की लोगों से अपील
नए साल के आगमन से पहले जिला पुलिस ने शांति समिति की बैठक आयोजित की थी. पुलिस ने आम नागरिकों, समाज प्रमुखों और व्यापारियों से संवाद किया . बैठक में सभी से नववर्ष शांतिपूर्ण तरीके से मनाने, नियमों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई. जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और हुड़दंग से बचें. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस का कहना है कि नागरिकों का सहयोग ही शांतिपूर्ण नववर्ष की सबसे बड़ी गारंटी है.

