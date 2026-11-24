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जामा मस्जिद थाने में सुरक्षा का पहरा सख्त, हथियारबंद जवान तैनात; जांच के बाद मिल रहा प्रवेश

जामा मस्जिद थाना ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली स्थित जामा मस्जिद थाने में कल हुई वारदात के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. एहतियात के तौर पर थाने के मुख्य गेट को बंद रखा गया है और परिसर के भीतर बिना सख्त जांच के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.

थाने के बाहर लगी शिकायतकर्ताओं की कतार