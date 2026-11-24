जामा मस्जिद थाने में सुरक्षा का पहरा सख्त, हथियारबंद जवान तैनात; जांच के बाद मिल रहा प्रवेश
जामा मस्जिद थाने में एक दिन पहले हुई वारदात के बाद लोगों को सख्त जांच के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है.
Published : November 24, 2026 at 2:18 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली स्थित जामा मस्जिद थाने में कल हुई वारदात के बाद आज सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. एहतियात के तौर पर थाने के मुख्य गेट को बंद रखा गया है और परिसर के भीतर बिना सख्त जांच के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है. इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है.
थाने के बाहर लगी शिकायतकर्ताओं की कतार
आज सुबह से ही जामा मस्जिद थाने के बाहर अलग नजारा देखने को मिला. अपनी शिकायतें और कागजात लेकर पहुंचे लोगों को सीधे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिससे थाने के मुख्य द्वार के बाहर शिकायतकर्ताओं की भीड़ लग गई. मौके पर हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो पूरी मुस्तैदी से आने-जाने वाले हर व्यक्ति की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, गेट पर तैनात पुलिसकर्मी पहले लोगों से उनके आने का कारण पूछ रहे हैं और उसके बाद एक-एक करके ही उन्हें अंदर भेज रहे हैं.
बैग और हेलमेट बाहर रखवाने के निर्देश
सुरक्षा जांच को और पुख्ता करते हुए थाने में आने वाले लोगों का सामान भी परिसर के मुख्य हिस्से में ले जाने से रोका जा रहा है. गेट के पास बने संतरी बूथ और कुर्सी के पास ही थाने में आने वालों के बैग, हेलमेट और अन्य सामान बाहर रखवाए जा रहे हैं.
पूरी तरह से तसल्ली और जांच-पड़ताल के बाद ही फरियादियों को थाने की मुख्य इमारत की ओर जाने दिया जा रहा है. इसके साथ ही, थाने के बाहर लगे 'साइबर हेल्प डेस्क' और 'दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी' के बोर्ड वाले मुख्य लोहे के गेट को बंद रखकर केवल छोटे साइड गेट से ही नियंत्रित आवाजाही कराई जा रही है.
Delhi: DCP Central Rohit Rajbir Singh, speaking about the incident at Jama Masjid Police Station, says, "The incident took place at around 2:30 PM today. At around 2 PM, a mother and daughter came to Jama Masjid Police Station and reported that a man named Nabeel, who is the… pic.twitter.com/g3FAd0KmnG— IANS (@ians_india) November 23, 2026
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डीसीपी सेंट्रल का बयान: सभी की हालत खतरे से बाहर
कल हुई इस वारदात को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. मामले पर जानकारी देते हुए डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि घटना में प्रभावित सभी लोगों की हालत अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है. पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र व थाने की सुरक्षा में यह अतिरिक्त सख्ती बरती जा रही है.
Delhi: Vishwa Hindu Parishad (VHP) General Secretary Surendra Jain, reacting to an incident in which a youth allegedly attacked police personnel with a knife at Jama Masjid Police Station, says, "The growing aggression among Muslim youth is a warning for both the country and the… pic.twitter.com/RU5ZVPYIDJ— IANS (@ians_india) November 24, 2026
थाने में युवक ने चाकू से किया था पुलिसकर्मियों पर हमला
जामा मस्जिद थाने में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए नबील नाम के एक युवक ने पुलिसकर्मियों पर अचानक चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी को बाद में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशंस यूनिट ने चितली कबर इलाके में मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. नबील के खिलाफ उसकी मां और बहन के साथ चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. थाने में बातचीत और पूछताछ की प्रक्रिया के दौरान नबील अचानक उग्र हो गया और उसने पास छिपाकर रखे चाकू से वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया.
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