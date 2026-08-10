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सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी: कांके रोड के कई रास्ते बंद, ट्रैफिक डायवर्ट

रांचीः झारखंड विधानसभा के घेराव कर सैकड़ों छात्र कभी भी जयपाल सिंह स्टेडियम वापस लौट सकते हैं. इसे लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.

आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा से लौटने के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कांके रोड स्थित सीएम आवास के आसपास के सभी प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया गया है. इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और वाहनों के आवागमन को दूसरे मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया है.

सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा (Etv Bharat)

सड़क पर ट्रैफिक बंद

सीएम आवास की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है. पुलिसकर्मी लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था सीएम आवास से पहले ही शुरू कर दी गई है और आसपास के कई रास्तों पर भी पुलिस का पहरा है. एहतियात के तौर पर किसी भी वाहन को सीएम आवास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

ट्रैफिक डायवर्ट होने से कांके रोड पर जाम

सीएम आवास के आसपास सड़क बंद किए जाने और ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है. वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजे जाने के कारण कांके रोड के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया है. सड़क पर वाहनों की कतार दिखाई दे रही है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हो रही है.