सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी: कांके रोड के कई रास्ते बंद, ट्रैफिक डायवर्ट
रांची में छात्र आंदोलन को लेकर सीएम आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है.
Published : August 10, 2026 at 7:14 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के घेराव कर सैकड़ों छात्र कभी भी जयपाल सिंह स्टेडियम वापस लौट सकते हैं. इसे लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है.
आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा से लौटने के दौरान मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की आशंका को देखते हुए कांके रोड स्थित सीएम आवास के आसपास के सभी प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया गया है. इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और वाहनों के आवागमन को दूसरे मार्गों की ओर डायवर्ट किया गया है.
सड़क पर ट्रैफिक बंद
सीएम आवास की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है. पुलिसकर्मी लगातार इलाके की निगरानी कर रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था सीएम आवास से पहले ही शुरू कर दी गई है और आसपास के कई रास्तों पर भी पुलिस का पहरा है. एहतियात के तौर पर किसी भी वाहन को सीएम आवास की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
ट्रैफिक डायवर्ट होने से कांके रोड पर जाम
सीएम आवास के आसपास सड़क बंद किए जाने और ट्रैफिक डायवर्ट किए जाने का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है. वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजे जाने के कारण कांके रोड के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया है. सड़क पर वाहनों की कतार दिखाई दे रही है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हो रही है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह व्यवस्था पूरी तरह एहतियात के तौर पर की गई है. आंदोलनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव के बाद उनके वापस लौटने के दौरान किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है.
विधानसभा के बाहर भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन
वहीं दूसरी ओर हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए जुटे हुए हैं. पुलिस लगातार प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील कर रही है. विधानसभा क्षेत्र में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में एक तरफ विधानसभा के आसपास छात्रों का आंदोलन जारी है.
दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कांके रोड के आसपास यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है. इसका सीधा असर राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ा है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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