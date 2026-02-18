ETV Bharat / state

देहरादून कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, सिक्योरिटी कड़ी

देहरादून: लगातार तीसरे दिन आज देहरादून जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. जिला जज को मेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है. ऐहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. पुलिस टीम पूरे परिसर की तलाशी की.

राजधानी देहरादून के जिला कोर्ट में बम होने की सूचना से मिलते ही हड़कंप मच गया. कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया. आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया. कोर्ट परिसर से ज्यूडिशरी के अधिकारी और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है.

कोर्ट परिसर में बम स्क्वॉयड, डॉग स्क्वॉयड की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई हैं. एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि, सुबह पुलिस को जिला जज कार्यालय से धमकी की सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस टीम पहुंची और परिसर ने सभी को बाहर किया गया है. टीमों ने पूरे परिसर की चेकिंग की. कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अब सभी को कोर्ट परिसर में अंदर जाने की अनुमति दे दी गई है.