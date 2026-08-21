आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन की अपील के बाद जंतर मंतर में सुरक्षा कड़ी, अलर्ट मोड में दिल्ली पुलिस; जानें पूरा मामला
दिल्ली पुलिस से अनुमति ना मिलने के बावजूद भी आरक्षण के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर-मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा
Published : August 21, 2026 at 11:49 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर शुक्रवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बता दें कि आरक्षण के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लोग जुटने लगे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस सभा के लिए आधिकारिक तौर पर अनुमति नहीं दी थी. आरक्षण व्यवस्था का विरोध करने वालों से सुबह 10:00 बजे घटनास्थल पर पहुंचने की सार्वजनिक अपील के बाद, लोगों के छोटे-छोटे समूह इलाके में जुटने लगे, जिससे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.
हालांकि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को साफ कर दिया था कि नियोजित विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दी गई है. प्रस्तावित सभा को देखते हुए पुलिस ने जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं और बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया है. दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा, अर्धसैनिक बलों को भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है.
पुलिस ने 21 अगस्त के प्रदर्शन को नहीं दी अनुमति
इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया था कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, और सोशल मीडिया पर इसके विपरीत दावा करने वाले वीडियो को "झूठा और भ्रामक" बताया था. एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा, "21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधारों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के लिए कथित अनुमति मिलने के बारे में विभिन्न वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, जो झूठे और भ्रामक हैं.
पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील
पुलिस ने स्पष्ट किया कि 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है. दिल्ली पुलिस ने कहा, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 (पूर्व में CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा पहले से ही लागू है." पुलिस ने लोगों से भी ये अपील की है कि वे कथित विरोध प्रदर्शन की अनुमति के बारे में अपुष्ट जानकारी को न फैलाएं, न आगे बढ़ाएं, न ही उस पर भरोसा करें या उसे प्रसारित करें. इसके अनुसार, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे अधिक लोगों के जमा होने पर सख्त प्रतिबंध है. फर्जी खबरें बनाने या फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
एक पोस्ट साझा होने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा
यह स्पष्टीकरण एक संगठन के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज, जिसके 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, द्वारा गुरुवार को एक पोस्ट साझा करने के बाद आया, जिसमें जंतर-मंतर पर "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन" की घोषणा की गई थी और लोगों से 21 अगस्त को दोपहर 2 बजे सभा में शामिल होने का आग्रह किया गया था. यह बयान इंस्टाग्राम-आधारित पेज "रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन" द्वारा जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने के बाद आया है.
बता दें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन और लोगों को एकजुट करने के तरीकों को अपनाकर इस प्लेटफ़ॉर्म ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की है और अब इसने 21 अगस्त को आरक्षण व्यवस्था के ख़िलाफ़ प्रत्यक्ष विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है.
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