छठ घाटों की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी, संवेदनशील घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर
धनबाद में छठ महापर्व पर घाटों की पर सुरक्षा चौकस रहेगी. शहर में 149 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 10, 2026 at 6:40 PM IST
धनबादः अपराध पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों के निपटारे को लेकर पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. अक्टूबर महीने के अपराध संबंधी आंकड़े बताते हैं कि पुलिस ने इस दौरान दर्ज हुए मामलों से अधिक कांडों का निष्पादन किया है. महीने भर में जहां 412 मामले दर्ज हुए, वहीं पुलिस ने 483 मामलों का निपटारा किया. दूसरी ओर, आगामी छठ महापर्व को देखते हुए घाटों की सुरक्षा से लेकर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तक की तैयारी की जा रही है. प्रमुख घाटों पर ड्रोन से निगरानी होगी, जबकि शहर के 149 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है.
अपराध समीक्षा बैठक
समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में मंगलवार को एसएसपी प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिले में आपराधिक गतिविधियों की स्थिति, अनुसंधान की प्रगति और लंबित मामलों के निष्पादन की समीक्षा की गई. इसके अलावा यातायात व्यवस्था और छठ पर्व को लेकर सुरक्षा तैयारियों पर भी चर्चा हुई. बैठक में जिले के सभी डीएसपी, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना व ओपी प्रभारी मौजूद रहे.
समीक्षा के दौरान सामने आया कि अक्टूबर महीने में जिले के विभिन्न थानों में 412 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि पुलिस ने 483 मामलों का निष्पादन किया. यानी जितने मामले दर्ज हुए, उससे 71 अधिक मामलों को पुलिस ने निपटाया. लगातार हो रही कार्रवाई का असर लंबित मामलों पर भी पड़ा है. इनकी संख्या घटकर अब 1562 रह गई है. एसएसपी ने नवंबर के अंत तक लंबित कांडों की संख्या 1500 से नीचे लाने का लक्ष्य दिया है.
अपराधियों पर कार्रवाई जारी
एसएसपी ने बताया कि अक्टूबर के दौरान जिले में कोई बड़ी आपराधिक घटना सामने नहीं आई. इस अवधि में हुई अधिकांश घटनाओं का खुलासा भी कर लिया गया है. चोरी और चेन छिनतई की वारदातों में शामिल संदिग्ध अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और लंबित मामलों के निष्पादन में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
अपराध नियंत्रण के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया. अक्टूबर महीने में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 53 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया. पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जाए और सड़क पर जाम की स्थिति पैदा करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई हो.
शहर की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 149 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. इसके लिए जल्द ही निविदा जारी की जाएगी. कैमरों के लगने से प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों पर नजर रखना आसान होगा. साथ ही आपराधिक घटनाओं की जांच में भी पुलिस को मदद मिलेगी.
गोविंदपुर से बैंक मोड़ तक जाम पर नजर
धनबाद की यातायात समस्या को दूर करने के लिए भी पुलिस ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं. गोविंदपुर में फ्लाईओवर निर्माण के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. ऐसे में वहां अतिरिक्त ट्रैफिक जवानों की तैनाती की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य के बीच यातायात का दबाव नियंत्रित रखा जा सके.
छठ घाटों पर सुरक्षा का विशेष इंतजाम
लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं. जिले के प्रमुख छठ घाटों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी है. जिन घाटों को खतरनाक के रूप में चिह्नित किया गया है, वहां गोताखोरों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके.
संबंधित अधिकारियों को निर्देश
भीड़भाड़ वाले घाटों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी. वहीं संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी. पुलिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छठ व्रत रखने वालों और अन्य श्रद्धालुओं को 'अर्घ्य' देते समय किसी तरह की परेशानी न हो. इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आपस में समन्वय करें और सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे कर लें.
छठ के बाद विशेष अभियान
छठ महापर्व संपन्न होने के बाद धनबाद पुलिस अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएगी. इसके तहत फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ वारंट और कुर्की के मामलों का निष्पादन किया जाएगा. साथ ही लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया गया है.
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