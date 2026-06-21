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यूपी में NEET परीक्षा आज; जिलों में की गई खास तैयारियां, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन

यूपी में NEET परीक्षा आज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली/गोरखपुर: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG RE-EXAM 2026) के सफल और निष्पक्ष आयोजन को लेकर यूपी में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिलों में अलग-अलग परीक्षा केंद्र बने हैं. साथ ही रेलवे भी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. बरेली जिले में NEET परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां 11,492 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों के सुगम प्रवेश, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं और CCTV निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई. परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए. पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर 72 उपनिरीक्षक, 144 हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल तथा 96 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. परीक्षा केंद्र थाना कोतवाली, बारादरी, इज्जतनगर, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज और हाफिजगंज क्षेत्रों में स्थित हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारिक, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे. रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)