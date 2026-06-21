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यूपी में NEET परीक्षा आज; जिलों में की गई खास तैयारियां, रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेन

21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी. जिलों में अलग-अलग परीक्षा केंद्र बने हैं.

यूपी में NEET परीक्षा आज.
यूपी में NEET परीक्षा आज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:13 AM IST

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बरेली/गोरखपुर: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG RE-EXAM 2026) के सफल और निष्पक्ष आयोजन को लेकर यूपी में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जिलों में अलग-अलग परीक्षा केंद्र बने हैं. साथ ही रेलवे भी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है.

बरेली जिले में NEET परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां 11,492 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों के सुगम प्रवेश, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं और CCTV निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई.

परीक्षा की गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए. पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की तलाशी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर 72 उपनिरीक्षक, 144 हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल तथा 96 महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है.

परीक्षा केंद्र थाना कोतवाली, बारादरी, इज्जतनगर, प्रेमनगर, कैंट, किला, सीबीगंज और हाफिजगंज क्षेत्रों में स्थित हैं. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके. बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारिक, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं केंद्र प्रभारी उपस्थित रहे.

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

रेलवे चला रहा परीक्षा स्पेशल ट्रेन: पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर ने NEET परीक्षा के मद्देनजर 7 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. साथ ही लंबी दूरी की तीन ट्रेनों को वाराणसी सिटी स्टेशन पर अस्थाई ठहराव प्रदान किया गया है. इसके अलावा कासगंज-रावतपुर और लखनऊ-गोरखपुर के बीच विशेष अनारक्षित परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा.

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि NEET की परीक्षा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 7 गाड़ियां चलाने का फैसला लिया है. इसमें से दो गाड़ियां लखनऊ से गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ के लिए संचालित होंगी. एक जोड़ी गाड़ी कासगंज से रावतपुर और रावतपुर से कासगंज के लिए चलाई जा रही है. प्रयागराज में रामबाग से एक जोड़ी गाड़ी गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है.

इन सभी गाड़ियों की रनिंग के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है. कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहे हैं. इसके अलावा प्लेटफार्म पर गर्मी को देखते हुए पानी और पंखे के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

संबंधित को निर्देशित किया गया है की जो भी उपकरण है वह क्रियाशील रहें. सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिस स्टेशन पर भीड़ की संभावना है, वहां आरपीएफ की व्यवस्था की गई है. सभी स्टेशनों पर लगे CCTV की सहायता से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

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