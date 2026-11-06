दीपावली पर जयपुर में मुस्तैद रहेंगे 4500 अधिकारी-जवान, भीड़ की ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, जैसलमेर में भी व्यापक इंतजाम

दीपावली पर जयपुर में मुस्तैद रहेंगे 4500 अधिकारी-जवान, भीड़ की ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, जैसलमेर में भी व्यापक इंतजाम
सार्वजनिक स्थानों पर सादा वस्त्रों में भी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है.
Published : November 6, 2026 at 3:32 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 4:34 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर दीपोत्सव के स्वागत के लिए तैयार है. बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. दो दिन जयपुर वासियों के साथ ही देशी-विदेशी पर्यटक परकोटे में रोशनी और सजावट देखने पहुंचेंगे. ऐसे में पुलिस ने शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और लोगों के जान-माल की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं. धनतेरस के साथ ही आज से जयपुर का चप्पा-चप्पा पुलिस की निगरानी में रहेगा. पुलिस के 4500 अधिकारी और जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेंगे. जो बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखेंगे. जैसलमेर में भी शहर सहित प्रमुख कस्बों में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.
इसके अलावा पुलिस भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखेगी. वहीं, सोशल मीडिया पर अफवाह और भ्रामक जानकारी साझा करने वालों पर भी पुलिस की नजर रहेगी. महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाही नजर रखेंगे जबकि स्नैचिंग की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सादा कपड़ों में पुलिस के जवान निगरानी रखेंगे. इसके अलावा, ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जाब्ता मुहैया करवाया गया है.
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ट्रैफिक पुलिस को दिया अतिरिक्त जाब्ता : जयपुर के एडिशनल कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ अजय सिंह ने बताया, दीपावली को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है. भीड़भाड़ वाले इलाके और बाजारों में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने पर खास फोकस है. इसके लिए 4500 अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. जो पांच दिन तक अलग-अलग शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे. यातायात के दबाव को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस के बेड़े को भी मजबूत किया गया है और 200 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है. ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो और जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके.
बाजारों में नो पार्किंग, नो व्हीकल जोन : उन्होंने कहा, जो लोग परकोटे में सजावट और रोशनी देखने के लिए आते हैं. उनके लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं. एंट्री और एग्जिट के अलग-अलग पॉइंट तय किए गए हैं. जिन जगहों पर सजावट और रोशनी होगी. उन जगहों पर नो पार्किंग जोन रखा गया है. इसके अलावा, पार्किंग के लिए अलग से जगह तय की गई है. मुख्य बाजारों में नो व्हीकल जोन तय किए गए हैं. जहां लोग पैदल चलकर सजावट और रोशनी देख सकेंगे और खरीदारी कर सकेंगे.
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अतिरिक्त जाब्ता किया जाएगा तैनात : उन्होंने कहा, शहर में परकोटे के बाहर के इलाकों में भी लोग खरीदारी और रोशनी देखने पहुंचते हैं. ऐसे इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं. ऐसे इलाकों में भीड़ और वाहनों का दबाव रहता है. इसके चलते वैशाली नगर, मानसरोवर, गौरव टावर (मालवीय नगर) जैसी जगहों पर भी पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा. इसके लिए संबंधित जिला पुलिस को अलग से जाब्ता दिया गया है. ऐसी जगहों पर स्थानीय पुलिस के साथ ही एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की जाएगी.
अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से 24 घंटे निगरानी : उन्होंने बताया, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जो अभय कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े हैं. इनके जरिए 24 घंटे पुलिस निगरानी रखती है. अभय कमांड कंट्रोल रूम के जरिए तीन शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारी शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखते हैं. इसके अलावा भीड़ वाले इलाकों में नियमित रूप से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी. वहीं, सड़क पर या नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े करने वालों पर भी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है.
महिला सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम : उन्होंने बताया कि भीड़भाड़ के बीच महिलाओं की सुरक्षा और चैन, पर्स व मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में 150 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है. जो रेगुलर पेट्रोलिंग करती हैं. भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनकी तैनाती की गई है. सार्वजनिक स्थानों पर सादा वस्त्रों में भी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है.
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ड्रिंक एंड ड्राइव पर खास नजर : उन्होंने बताया, त्योहारी मौकों पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ देर रात तक अभियान चलाया जा रहा है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. आकस्मिक चेकिंग और नाकाबंदी के जरिए भी ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है. ताकि शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जा सके.
होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस की जांच : उन्होंने बताया कि त्योहार के मौकों पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से भी अलर्ट मिलते रहते हैं. ऐसे में नियमित रूप से सायंकालीन गश्त की जा रही है. गश्त के दौरान थाना इलाकों के होटल, ढाबों और धर्मशालाओं में जांच की रही है. ऐसी जगहों पर रुकने वाले लोगों की जानकारी जुटाकर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है. बड़े होटलों में ई-विजिट रजिस्टर के माध्यम से नजर और निगरानी रखी जा रही है. कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है.
व्यापारियों-सीएलजी सदस्यों से संवाद : उन्होंने कहा, बाजारों में यातायात की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापारियों के साथ समन्वय से काम किया गया है. व्यापारियों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों की संबंधित डीसीपी ने बैठक ली है. उनके साथ विमर्श किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भागीदारी भी अहम है.
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सोशल मीडिया पर भी खाकी की नजर : उन्होंने कहा, त्योहारी मौके पर भ्रामक सूचना और अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही है. डीसीपी कार्यालय में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग नियमित रूप से कर रही है. इस तरह की जानकारी कमिश्नरेट से साझा करने के निर्देश दिए हैं. कमिश्नरेट की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी कर रही है. भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने की कोई कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होगी. इसके साथ ही पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट से गलत जानकारी या अफवाह का तत्काल खंडन भी करवाया जा रहा है.
जैसलमेर में 227 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात : धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पर्व को देखते हुए जैसलमेर जिला पुलिस ने जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं. पुलिस द्वारा बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, फटाखा बाजार और शहर के प्रवेश एवं निकासी मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जैसलमेर में 19 फिक्स पिकेट्स, दो पुलिस मोबाइल तथा कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के साथ कुल 227 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है.
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एसपी ने शहर का किया भ्रमण : त्योहारों एवं पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने 5 नवंबर की शाम शहर के भीतरी हिस्सों का भ्रमण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने शहर के भीतरी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं. एसपी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना पुलिस की प्राथमिकता है. शहर के बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस की टीमें लगातार गश्त करेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.
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19 फिक्स पिकेट्स के साथ शहर में नाकाबंदी : हनुमान चौराहा, गांधी चौक, गोपा चौक, गांधी कॉलोनी तथा डेडानसर मैदान स्थित फटाखा बाजार में पुलिस बल के साथ सादावर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 19 फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं. हनुमान चौक, गोपा चौक, गड़ीसर प्रोल, गीता आश्रम, गांधी कॉलोनी, गड़ीसर चौराहा, स्वर्णनगरी सर्किल, आसरी मठ, शहीद जयसिंह सर्किल, रेलवे स्टेशन, इंदिरा कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, बबर मगरा, गफूर भट्टा, एयरफोर्स सर्किल, नीरज बस स्टैंड, सांवल कॉलोनी, जयनारायण व्यास कॉलोनी और आरपी कॉलोनी में पुलिस पिकेट्स तैनात की गई हैं. शहर के प्रवेश एवं निकासी मार्गों पर नाकाबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच बढ़ाई गई है.