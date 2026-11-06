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दीपावली पर जयपुर में मुस्तैद रहेंगे 4500 अधिकारी-जवान, भीड़ की ड्रोन-सीसीटीवी से निगरानी, जैसलमेर में भी व्यापक इंतजाम

गश्त करते पुलिस अधिकारी और जवान ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : गुलाबी नगरी जयपुर दीपोत्सव के स्वागत के लिए तैयार है. बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है. दो दिन जयपुर वासियों के साथ ही देशी-विदेशी पर्यटक परकोटे में रोशनी और सजावट देखने पहुंचेंगे. ऐसे में पुलिस ने शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने और लोगों के जान-माल की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं. धनतेरस के साथ ही आज से जयपुर का चप्पा-चप्पा पुलिस की निगरानी में रहेगा. पुलिस के 4500 अधिकारी और जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेंगे. जो बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी रखेंगे. जैसलमेर में भी शहर सहित प्रमुख कस्बों में विशेष पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है.