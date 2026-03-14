ETV Bharat / state

VIDEO : सीएम नीतीश की सुरक्षा घेरे में घुसा सांड, हेलीपैड कंपाउंड में बुल फाइट सा दिखा नजारा

सीएम नीतीश की बेगूसराय में समृद्धि यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक दिखी. हेलीपैड परिसर में सांड घुस आया और सुरक्षाकर्मियों को दौड़ा लिया-

पुलिसकर्मी को खदेड़ता सांड
पुलिसकर्मी को खदेड़ता सांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 14, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दोनों बिहार की यात्रा पर हैं. समृद्धि यात्रा के तहत नीतीश कुमार का आज बेगूसराय दौरा था. यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले बेगूसराय में सीएम नीतीश की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई. एक सांड सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर गया.

हेलीपैड कैंपस में सांड : सांड को हेलीपैड परिसर में चहलकदमी करता देख सुरक्षाकर्मी उसको काबू करने की कोशिश जुट गए थे. लेकिन गुस्साए सांड ने सुरक्षाकर्मियों को ही दौड़ा लिया. एक घंटे तक ऐसा लगा जैसे ये मैदान बुल फाइट के लिए ही तैयार किया गया हो.

देखें वीडियो- (ETV Bharat)

सांड से भागते दिखे सुरक्षाकर्मी : एक सुरक्षा कर्मी ने जब सांड को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उस सांड ने सुरक्षाकर्मी को ही खदेड़ना शुरू कर दिया. सुरक्षाकर्मी किसी तरह भाग कर अपनी जान बचा सके.

पुलिसकर्मी की जान पर आने वाली थी आफत : सांड को भगाने के दौरान पुलिसकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी. कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत बेगूसराय के बरौनी प्रखंड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वाले थे.

लगभग 1 घंटे तक चला ड्रामा : मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा हेलीपैड और आसपास के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. इसी दौरान अचानक एक सांड हेलीपैड कैंपस में घुस गया, जिससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद सांड को हेलीपैड कैंपस से बाहर भगाया जा सका.

सीएम की सुरक्षा पर उठे सवाल : घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर सांड हेलीपैड कंपाउंड तक कैसे पहुंच गया. हालांकि बाद में प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया. प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए थे.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

मुख्यमंत्री सुरक्षा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
BEGUSARAI SAMRIDDHI YATRA
BULL ENTERS HELIPAD COMPOUND
CM NITISH SECURITY LAPSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.