ETV Bharat / state

दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन प्रक्रिया से भागा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब आरोपी यात्री बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था. दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाईलैंड के बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश नागरिक की पहचान फिट्ज पैट्रिक के रूप में हुई है. वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-333 से दिल्ली आया था. जानकारी के मुताबिक, उसे बैंकॉक में इमिग्रेशन अधिकारियों ने यूके डिपोर्टेशन के तहत भारत भेजा गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसने इमिग्रेशन क्षेत्र में औपचारिक जांच पूरी करने के बजाय वहां से निकलने का रास्ता ढूंढा और फरार हो गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने एयरपोर्ट के सीमित पहुंच वाले क्षेत्र से किसी कम निगरानी वाले हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता बनाया. हालांकि, उसके एयरपोर्ट से निकलने का तरीका अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

ऐसे सामने आया मामला: इमिग्रेशन अधिकारियों ने जब एयरलाइन के दस्तावेजों और यात्री सूची की जांच की तो पता चला कि एक यात्री ने फॉर्मल क्लीयरेंस नहीं ली है. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुष्टि हुई कि वह व्यक्ति इमिग्रेशन काउंटर से बिना क्लियरेंस लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल गया. इस घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. अधिकारियों की तरफ से इस मामले की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई.

एफआईआर दर्ज, कई टीमें गठित की गईं: दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी ब्रिटिश नागरिक की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उसके दिल्ली व आसपास के इलाकों में होने की संभावना को देखते हुए तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट दोनों पर काम किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एयरपोर्ट के अंदर व बाहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा हैं, जबकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड, टैक्सी स्टैंड फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए उसके मूवमेंट का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.