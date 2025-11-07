दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन प्रक्रिया से भागा, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

ETV Bharat / state

November 7, 2025

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही एयरपोर्ट से बाहर निकल गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए. घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब आरोपी यात्री बैंकॉक से दिल्ली पहुंचा था. दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाईलैंड के बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश नागरिक की पहचान फिट्ज पैट्रिक के रूप में हुई है. वह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-333 से दिल्ली आया था. जानकारी के मुताबिक, उसे बैंकॉक में इमिग्रेशन अधिकारियों ने यूके डिपोर्टेशन के तहत भारत भेजा गया था, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही उसने इमिग्रेशन क्षेत्र में औपचारिक जांच पूरी करने के बजाय वहां से निकलने का रास्ता ढूंढा और फरार हो गया. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने एयरपोर्ट के सीमित पहुंच वाले क्षेत्र से किसी कम निगरानी वाले हिस्से से बाहर निकलने का रास्ता बनाया. हालांकि, उसके एयरपोर्ट से निकलने का तरीका अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है.

ऐसे सामने आया मामला: इमिग्रेशन अधिकारियों ने जब एयरलाइन के दस्तावेजों और यात्री सूची की जांच की तो पता चला कि एक यात्री ने फॉर्मल क्लीयरेंस नहीं ली है. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुष्टि हुई कि वह व्यक्ति इमिग्रेशन काउंटर से बिना क्लियरेंस लिए एयरपोर्ट से बाहर निकल गया. इस घटना के बाद एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. अधिकारियों की तरफ से इस मामले की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई.

एफआईआर दर्ज, कई टीमें गठित की गईं: दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट थाने में इस मामले की एफआईआर दर्ज की गई है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी ब्रिटिश नागरिक की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उसके दिल्ली व आसपास के इलाकों में होने की संभावना को देखते हुए तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट दोनों पर काम किया जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि एयरपोर्ट के अंदर व बाहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा हैं, जबकि इमिग्रेशन रिकॉर्ड, टैक्सी स्टैंड फुटेज और मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए उसके मूवमेंट का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

इसलिए गंभीर है ये घटना: भारत के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट में से एक माने जाने वाले इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किसी विदेशी नागरिक का इमिग्रेशन प्रक्रिया से बच निकलना एक बड़ी सुरक्षा चूक है. यह घटना सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता व निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है. इसे गंभीर सुरक्षा त्रुटि माना जा रहा है. इसकी विस्तृत आंतरिक जांच भी चल रही है. जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि उस समय इमिग्रेशन डेस्क पर स्टाफ की कमी थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी भाग निकला. ये घटना न सिर्फ एयरपोर्ट सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि तकनीकी निगरानी व मानवीय सतर्कता में हल्की सी चूक भी कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है.

