ETV Bharat / state

मेरठ में हाईटेक तरीके से होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, एआई कैमरे से होगी निगरानी, टोल प्लाजा और रूट डायवर्जन पर विशेष जोर

नुकीली चीजों पर रहेगा प्रतिबंध, 29 जुलाई मेरठ में बाहरी वाहनों की NO एंट्री

कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू
कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 11:34 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है. जिले में इस बार सुरक्षा के और बेहतर इंतजाम किए गए हैं. लाखों श्रद्धालु सावन में इस रास्ते से गुजरते हैं, कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार और गोमुख से जल भरकर अपने गंतव्य तक जाते हैं.

कांवड़ यात्रा पर AI कैमरों की पैनी नजर (Video Credit: ETV Bharat)

हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था: कांवड़ यात्रा को लेकर पश्चिमी यूपी के मेरठ जोन के जिलों में बीते दो महीने से प्रशासन तैयारी कर रहा है. कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, रूट डायवर्जन, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई और बैरिकेडिंग को लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं. AI कैमरों से इसबार निगरानी की जाएगी. नुकीला जैसे त्रिशूल या तलवार ले जाने की मनाही होगी.

हाईटेक तरीके से होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा (Video Credit: ETV Bharat)

सुरक्षा में से यूपी पुलिस और पीएसी की ड्यूटी लगती है, जल पुलिस, NDRF, SDRF की तैनाती के साथ साथ आरएएफ और ट्रैफिक पुलिस रहेगी. जोन के हर एक जिले में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित हैं. टोल प्लाजा पर विशेष निगरानी की जाएगी. ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कुछ रास्ते इस्तेमाल होंगे.- भानु भास्कर, एडीजी

भीड़ के लिए क्या हैं इंतजाम?: भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तीन स्तर पर इस बांटा गया है. पहला शिवालय, दूसरा रास्ता (सड़क) और तीसरा जलाशय है. गंगाघाटों पर गोताखोर, SDRF, NDRF की टीमें रहेंगी. इसके अलावा होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा. सड़क पर भी कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि, एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव और आरटीओ अमरीश को यातायात व्यवस्था को लेकर हर कमान मार्ग का निरीक्षण करके आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं. साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की गई है. कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहन वैकल्पिक मार्गो से ही गुजरेंगे.

मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते जिलाधिकारी
मेरठ में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करते जिलाधिकारी (Photo Credit: ETV Bharat)

29 जुलाई की मध्य रात्रि 12 बजे से 12 अगस्त तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. कांवड़ पटरी मार्ग, NH -58 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लागू होगा.- राजेश श्रीवास्तव, एसपी यातायात

स्वास्थ्य सुरक्षा का इंतजाम: इस बार बाइक एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने के लिए भी काम किया जा रहा है. पिछले वर्ष मोबाइल लाइट वाहन भी कांवड़ मार्गों पर थी. जहां पर रात में विद्युत व्यवस्था ना हो, ऐसे मार्गों पर वह लाइट वैन जेनरेटर के माध्यम से अपने 1 किलोमीटर की परिधि तक प्रकाश का इंतजाम करती है. इस बार लाइट वैन की संख्या भी बढ़ाई जा रही है.

मेरठ में बने कंट्रोल रूम
मेरठ में बने कंट्रोल रूम (Photo Credit: ETV Bharat)

मेला शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है. ये प्राथमिकता में है. मेरठ जिले में ऐसे प्रमुख 8 मार्ग हैं. जहां से शिव भक्त बड़ी संख्या में अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं. इन सभी मार्गों पर अधिकारियों ने भ्रमण कर लिया है. कहां-कहां बैरिकेटिंग लगाए जाने हैं. कहां- कहां कट बंद किए जाने हैं. यह पूरी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है.- वीके सिंह, डीएम


यूपी में मेरठ और मुजफ्फरनगर दो ऐसे जिले हैं, जहां से ज्यादातर शिवभक्त गुजरते हैं. दिल्ली, यूपी वेस्ट, हरियाणा, राजस्थान और मध्यप्रदेश के कांवड़िये इसमें शामिल होते हैं.

यह भी पढ़ें: मेरठ में नकली ब्रांडेड उत्पादों के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़, भारी मात्रा में नकली 'टाटा टी' और 'ऑल आउट' बरामद

यह भी पढ़ें: प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई तिथि, अब इस दिन तक भी कर सकते हैं प्रवेश के लिए आवेदन

TAGGED:

KANWAR YATRA
SECURITY KANWAR YATRA
AI ENABLED CAMERAS
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा
KANWAR YATRA MEERUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.