धर्मांतरण-लव जिहाद मामला: विहिप का प्रदर्शन, KGMU की सिक्योरिटी बढ़ी, भारी पुलिस बल तैनात

राज्यपाल ने परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए, विहिप कार्यकर्ता लगातार कर रहे विरोध.

Published : January 17, 2026 at 7:45 AM IST

लखनऊ: विश्व हिन्दू परिषद की चेतावनी के बाद KGMU की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दरअसल, धर्मांतरण-लव जिहाद मामले के विरोध में शुक्रवार को विहिप कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दे डाली. इसके बाद KGMU के चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरएएस कुशवाहा की गुजारिश पर राज्यपाल ने परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश पुलिस प्रशासन को दिए. इसके बाद मुख्य गेट से लेकर कुलपति कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिसबल तैनात की गई. विहिप के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पुलिस अफसरों को सौंपा है. इसमें कुलपति के ओएसडी को हटाने की मांग की गई.

क्या था मामला: दरअसल, KGMU के पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉ. रमीज पर शादी के लिए धर्म बदलने के गंभीर आरोप लगे हैं. विभाग की महिला रेजिडेंट ने राज्य महिला आयोग, केजीएमयू प्रशासन और पुलिस से शिकायत की है. इसके बाद KGMU प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट को निलंबित किया. उसके परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी. विशाखा कमेटी की सिफारिश पर डॉ. रमीज का दाखिला रद्द करने के लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखा गया. 15 दिन में KGMU ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की. नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कुलपति से मिलने की लिए आईं. परिसर में पहले से मौजूद करीब 200 अपर्णा समर्थक भी कुलपति कार्यालय में आ गए. हंगामा शुरू कर दिया. कुलपति कार्यालय में तोड़फोड़ की. प्रति कुलपति डॉ. अपजीत कौर और विशाखा कमेटी की चेयरमैन को बंधक बना लिया. अभद्रता के भी गंभीर आरोप हैं.

बढ़ाई गई सुरक्षा: कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने डॉ. रमीज से जुड़ी पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौप दी. उसके बाद कुलपति कार्यालय में उपद्रव की घटना के वीडियो और फोटोग्राफ भी सौप दिए. इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने शुक्रवार को केजीएमयू के गेट के बाहर आंदोलन की चेतावनी दी थी. इसके बाद चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरएएस कुशवाहा ने राज्यपाल से परिसर की सुरक्षा की गुहार लगाई.

चप्पे-चप्पे पर पुलिस: राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम बोबड़े ने 13 जनवरी को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा. जिसमें केजीएमयू परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया. शुक्रवार को केजीएमयू के मुख्य गेट से लेकर परिसर के भीतर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही. झुंड में आने जाने वालों से पूछताछ और तलाशी अभियान भी चलाया गया.

विहिप नेताओं ने क्या कहा: उधर, विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन किया. राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन पुलिस को सौंपा. विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के जिला संगठन मंत्री लखनऊ समरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कुलपति के ओएसडी को नियमों के खिलाफ तैनात किया गया है. इससे केजीएमयू की छवि धूमिल हो रही है. उन्होंने कहा कि यदि दो दिन में हमारी मांगे मानी गईं तो आंदोलन होगा. इस दौरान बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम सिंह गौर, जिला सह संयोजक दीपक साहू, मोहित गुप्ता, शिवहरि सिंह, जितेंद्र धानुक, नीरज शर्मा, ऋषभ कुमार, सूरज सिंह, प्रेम यादव, राम सिंह आदि मौजूद रहे.

गोंडा मेडिकल कॉलेज में जांच के आदेश: वहीं, गोंडा के स्वशाषी राज्य मेडिकल कॉलेज में मरीज के बेड साईड स्टूल व ऑक्सीजन लाइन आदि पर चूहों की आवाजाही के वायरल वीडियो को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है. डिप्टी सीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. एक सप्ताह में जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी.



