ETV Bharat / state

धर्मांतरण-लव जिहाद मामला: विहिप का प्रदर्शन, KGMU की सिक्योरिटी बढ़ी, भारी पुलिस बल तैनात

लखनऊ: विश्व हिन्दू परिषद की चेतावनी के बाद KGMU की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दरअसल, धर्मांतरण-लव जिहाद मामले के विरोध में शुक्रवार को विहिप कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दे डाली. इसके बाद KGMU के चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरएएस कुशवाहा की गुजारिश पर राज्यपाल ने परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश पुलिस प्रशासन को दिए. इसके बाद मुख्य गेट से लेकर कुलपति कार्यालय तक भारी संख्या में पुलिसबल तैनात की गई. विहिप के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पुलिस अफसरों को सौंपा है. इसमें कुलपति के ओएसडी को हटाने की मांग की गई.



क्या था मामला: दरअसल, KGMU के पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉ. रमीज पर शादी के लिए धर्म बदलने के गंभीर आरोप लगे हैं. विभाग की महिला रेजिडेंट ने राज्य महिला आयोग, केजीएमयू प्रशासन और पुलिस से शिकायत की है. इसके बाद KGMU प्रशासन ने आरोपी रेजिडेंट को निलंबित किया. उसके परिसर में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी. विशाखा कमेटी की सिफारिश पर डॉ. रमीज का दाखिला रद्द करने के लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिखा गया. 15 दिन में KGMU ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की. नौ जनवरी को राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव कुलपति से मिलने की लिए आईं. परिसर में पहले से मौजूद करीब 200 अपर्णा समर्थक भी कुलपति कार्यालय में आ गए. हंगामा शुरू कर दिया. कुलपति कार्यालय में तोड़फोड़ की. प्रति कुलपति डॉ. अपजीत कौर और विशाखा कमेटी की चेयरमैन को बंधक बना लिया. अभद्रता के भी गंभीर आरोप हैं.

बढ़ाई गई सुरक्षा: कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने डॉ. रमीज से जुड़ी पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट राज्यपाल और मुख्यमंत्री को सौप दी. उसके बाद कुलपति कार्यालय में उपद्रव की घटना के वीडियो और फोटोग्राफ भी सौप दिए. इसके बाद विश्व हिन्दू परिषद ने शुक्रवार को केजीएमयू के गेट के बाहर आंदोलन की चेतावनी दी थी. इसके बाद चीफ प्रॉक्टर डॉ. आरएएस कुशवाहा ने राज्यपाल से परिसर की सुरक्षा की गुहार लगाई.

विहिप नेताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पुलिस को सौंपा. (etv bharat)

चप्पे-चप्पे पर पुलिस: राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सुधीर एम बोबड़े ने 13 जनवरी को पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा. जिसमें केजीएमयू परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया. शुक्रवार को केजीएमयू के मुख्य गेट से लेकर परिसर के भीतर चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही. झुंड में आने जाने वालों से पूछताछ और तलाशी अभियान भी चलाया गया.