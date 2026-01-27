'राहुल गांधी इनसिक्योर', बोले Shakil Ahmed- 'मेरे घर पर हमला करवा सकती है कांग्रेस'
पूर्व कांग्रेसी नेता शकील अहमद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा था कि उनपर आक्रमण हो सकता है. पढ़ें खबर
Published : January 27, 2026 at 2:23 PM IST
पटना : बिहार कांग्रेस में अंतर्कलह के बाद नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है. दिग्गज नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं. जब उन्हें डर लग रहा है, तो सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत भी कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद की.
आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा : दरअसल, जिस प्रकार से शकील अहमद ने अपने ऊपर हमले होने की आशंका व्यक्त की है, उसके बाद उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पटना के फुलवारी शरीफ स्थित उनके घर की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है. यूथ कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन और घेराव की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है.
#WATCH पटना, बिहार: पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। https://t.co/xMmA9NCTOJ pic.twitter.com/KPQnlZOIBu— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 27, 2026
राहुल गांधी पर लगाए थे गंभीर आरोप : एकता नगर स्थित शकील अहमद के आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. यही नहीं पुलिस की गश्त भी तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद शकील अहमद ने कहा था कि उनपर हमला हो सकता है.
''राहुल गांधी को मैंने इनसिक्योर कहा था. इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर हमला कराने का आदेश दिया है. मेरे पटना और मधुबनी आवास पर हमले करने के लिए कहा गया है. हालांकि मैं डरा नहीं हूं क्योंकि सभी कांग्रेसी मेरे अपने भाई है. मैं जानता हूं वह हम पर हमला नहीं करेंगे.''- शकील अहमद, पूर्व कांग्रेस नेता
कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार : यहां यह बताना भी जरूरी है कि शकील अहमद कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं. विधायक से लेकर सांसद और राज्य से लेकर केन्द्र तक में मंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं. यही नहीं कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य से लेकर वर्ष तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं.
लगातार हमलावर हैं शकील अहमद : हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर शकील अहमद नाराज चल रहे थे. इस्तीफा देने के बाद से पूर्व केन्द्रीय मंत्री लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं.
सोशल मीडिया के माध्यम से शकील अहमद कांग्रेस की पोल खोलने में जुटे हुए हैं. अक्सर वह कहते दिखाई पड़ते हैं कि पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि उनके पिता भी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे. हालांकि इस्तीफे के दौरान शकील अहमद ने यह जरूर कहा था कि वह किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे.
ये भी पढ़ें :-
'राहुल गांधी का भविष्य ठीक नहीं' शकील अहमद बोले- 'उनका पॉलिटिकल करियर मोदी जी पर टिका'
दादा 1937 में रहे विधायक, पिता 5 बार पहुंचे विधानसभा, खुद केन्द्रीय मंत्री रहे कांग्रेस नेता ने दिया इस्तीफा, जानें क्यों