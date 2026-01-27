ETV Bharat / state

'राहुल गांधी इनसिक्योर', बोले Shakil Ahmed- 'मेरे घर पर हमला करवा सकती है कांग्रेस'

राहुल गांधी पर लगाए थे गंभीर आरोप : एकता नगर स्थित शकील अहमद के आवास पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. यही नहीं पुलिस की गश्त भी तेज हो गई है. पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद शकील अहमद ने कहा था कि उनपर हमला हो सकता है.

आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा : दरअसल, जिस प्रकार से शकील अहमद ने अपने ऊपर हमले होने की आशंका व्यक्त की है, उसके बाद उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पटना के फुलवारी शरीफ स्थित उनके घर की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त कर दी गई है. यूथ कांग्रेस के संभावित प्रदर्शन और घेराव की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है.

पटना : बिहार कांग्रेस में अंतर्कलह के बाद नई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है. दिग्गज नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं. जब उन्हें डर लग रहा है, तो सार्वजनिक रूप से इसकी शिकायत भी कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद की.

''राहुल गांधी को मैंने इनसिक्योर कहा था. इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर हमला कराने का आदेश दिया है. मेरे पटना और मधुबनी आवास पर हमले करने के लिए कहा गया है. हालांकि मैं डरा नहीं हूं क्योंकि सभी कांग्रेसी मेरे अपने भाई है. मैं जानता हूं वह हम पर हमला नहीं करेंगे.''- शकील अहमद, पूर्व कांग्रेस नेता

शकील अहमद की फाइल फोटो (ETV Bharat)

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार : यहां यह बताना भी जरूरी है कि शकील अहमद कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं. विधायक से लेकर सांसद और राज्य से लेकर केन्द्र तक में मंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं. यही नहीं कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य से लेकर वर्ष तक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रह चुके हैं.

लगातार हमलावर हैं शकील अहमद : हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर शकील अहमद नाराज चल रहे थे. इस्तीफा देने के बाद से पूर्व केन्द्रीय मंत्री लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं.

शकील अहमद की फाइल फोटो (ETV Bharat)

सोशल मीडिया के माध्यम से शकील अहमद कांग्रेस की पोल खोलने में जुटे हुए हैं. अक्सर वह कहते दिखाई पड़ते हैं कि पहले की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि उनके पिता भी कांग्रेस से विधायक हुआ करते थे. हालांकि इस्तीफे के दौरान शकील अहमद ने यह जरूर कहा था कि वह किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे.

