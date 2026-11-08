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त्योहार के मद्देजर दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा हाई अलर्ट पर, पुलिस बरत रही अतिरिक्त सतर्कता

नई दिल्ली: त्योहार के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली व अन्य प्रमुख बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार में बम विस्फोट की घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए न सिर्फ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही बाजारों में मचान बनाकर ऊंचाई से निगरानी की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें और एफआरएस वैन भी तैनात की गई हैं.

त्योहारों के चलते बाजार जैसे बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में त्योहार के दौरान कई गुना अधिक भीड़ रहती है. ऐसे में पुलिस के सामने एक तरफ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ को नियंत्रित रखने की चुनौती है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के की ओर से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है.

दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि दिल्ली के बाजारों में काफी भीड़ रहती है. विशेष रूप से दिल्ली-6 के बाजारों में लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नियमित इंतजामों के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है, जिससे बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.

मचान बनाकर ऊंचाई से रखी जा रही नजर

बाजारों में भीड़ के बीच किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल नजर रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसके तहत प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मचान बनाए गए हैं. इन पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो ऊंचाई से पूरे बाजार व आसपास के इलाकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं.

संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें तैनात (ETV Bharat)

डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक बाजारों में मचान लगाने का उद्देश्य भीड़ की निगरानी करना व किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते हासिल करना है. ऊंचाई से निगरानी होने के कारण पुलिसकर्मियों को उन स्थानों पर भी नजर रखने में मदद मिलती है, जहां जमीन पर खड़े होकर भीड़ के बीच निगरानी करना मुश्किल होता है.

इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई है. प्रमुख बाजारों में पुलिसकर्मी दूरबीन व लाउडस्पीकर की मदद से भी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं.

दिल्ली पुलिस के की ओर से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई (ETV Bharat)

दीपावली के दौरान बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ अतिरिक्त बाहरी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है. डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने व किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाई जा रही हैं. पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ संवेदनशील व भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त भी बढ़ाई गई है. अतिरिक्त सुरक्षा बल की मदद से बाजारों व आसपास के क्षेत्रों में रूट मार्च किया जा रहा है. इसका उद्देश्य लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करने के साथ-साथ असामाजिक तत्वों को भी यह संदेश देना है कि पुलिस पूरी तरह सतर्क है.

अतिरिक्त सुरक्षा बल की मदद से बाजारों व आसपास के क्षेत्रों में रूट मार्च (ETV Bharat) इसके अतिरिक्त बाजारों में अतिक्रमण हटाने व रास्तों को सुचारु रखने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपात स्थिति में पुलिस व दूसरी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को मौके तक पहुंचने में परेशानी न हो. संदिग्धों पर नजर, एफआरएस वैन से हो रहा सत्यापन

सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस की एफआरएस वैन भी बाजारों में तैनात की गई हैं. इसमें एआई कमरे लगे होते हैं. इनका इस्तेमाल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व आवश्यक सत्यापन के लिए किया जा रहा है. भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती (ETV Bharat) डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि यदि कोई असामाजिक तत्व या संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की नजर में आता है तो उसे संबंधित थाने ले जाकर उसका सत्यापन कराया जा रहा है. पुलिस का प्रयास है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए व समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.



मेट्रो, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी अतिरिक्त सतर्कता

त्योहारी सीजन में केवल बाजारों में ही नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस की ओर से इन स्थानों पर भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी की जा रही है. पुलिस की विशेष टीमें और एफआरएस वैन भी तैनात (ETV Bharat) मेट्रो स्टेशनों पर तैनात दिल्ली पुलिस व सीआईएसएफ के जवानों के साथ समन्वय रखा जा रहा है. वहीं रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) व दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं. यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए रेलवे स्टेशनों व बस टर्मिनलों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है.



लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता

बता दें कि पिछले साल 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की थीं. इस आतंकी घटना में 11 लोगों की मौत हुई थी. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बीती मई में मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ लगभग 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार इस मामले में शिक्षित पेशेवरों से जुड़े आतंकी नेटवर्क की भूमिका भी सामने आई थी. ऐसे में पुलिस इस बार त्योहारों के दौरान सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती हैं. बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल व अर्धसैनिक बलों की तैनाती, मचान से निगरानी, पिकेटिंग, गश्त और संदिग्धों के सत्यापन जैसे इंतजाम इसी दिशा में किए गए हैं.



दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है. लोगों से अपील है कि बाजारों में खरीदारी के दौरान सतर्क रहें. यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि दिखाई देती है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें.



पुलिस का कहना है कि किसी भी लावारिस वस्तु को खुद छूने या हटाने का प्रयास न बिल्कुल भी करें. इसकी जानकारी नजदीकी पुलिसकर्मी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दें. इसके साथ ही बाजारों में अनावश्यक भीड़ लगाने व रास्तों को बाधित करने से बचें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था व आपातकालीन सेवाओं के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो. सुरक्षा हाई अलर्ट पर अतिरिक्त फोर्स तैनात (ETV Bharat) लालकिला कार धमाके के दिन का घटनाक्रम

• सुबह 08:04 बजे - दिल्ली में एंट्री: आतंकी डॉ. उमर विस्फोटक से भरी आई-20 कार लेकर फरीदाबाद से बदरपुर टोल प्लाजा के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुई.

• दोपहर 03:19 बजे - कार पार्किंग: आतंकी ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए आई-20 कार को लाल किले के पीछे सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ा किया.• दोपहर 03:19 से शाम 06:48 बजे - पैनिक मोड: कड़ी सुरक्षा के कारण आतंकी कार के भीतर करीब 3 घंटे तक बैठा रहा व विस्फोटक के मैकेनिज्म को सेट करता रहा.

• शाम 06:48 बजे - अंतिम मूवमेंट: आतंकी उमर ने कार को पार्किंग से बाहर निकाला व लाल किले के मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ा.