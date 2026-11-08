त्योहार के मद्देजर दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा हाई अलर्ट पर, पुलिस बरत रही अतिरिक्त सतर्कता
दिल्ली के प्रमुख बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी,मचान से निगरानी और अतिरिक्त फोर्स तैनात, संदिग्धों का हो रहा सत्यापन
Published : November 8, 2026 at 3:35 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 3:44 PM IST
नई दिल्ली: त्योहार के मद्देनजर दिल्ली के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है. पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली व अन्य प्रमुख बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार में बम विस्फोट की घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है. भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए न सिर्फ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही बाजारों में मचान बनाकर ऊंचाई से निगरानी की जा रही है. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें और एफआरएस वैन भी तैनात की गई हैं.
त्योहारों के चलते बाजार जैसे बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में त्योहार के दौरान कई गुना अधिक भीड़ रहती है. ऐसे में पुलिस के सामने एक तरफ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दूसरी तरफ बाजारों में भीड़ को नियंत्रित रखने की चुनौती है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के की ओर से बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है.
दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि दिल्ली के बाजारों में काफी भीड़ रहती है. विशेष रूप से दिल्ली-6 के बाजारों में लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नियमित इंतजामों के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है, जिससे बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके.
मचान बनाकर ऊंचाई से रखी जा रही नजर
बाजारों में भीड़ के बीच किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल नजर रखने के लिए पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसके तहत प्रमुख भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मचान बनाए गए हैं. इन पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जो ऊंचाई से पूरे बाजार व आसपास के इलाकों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं.
डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक बाजारों में मचान लगाने का उद्देश्य भीड़ की निगरानी करना व किसी भी तरह की अव्यवस्था या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते हासिल करना है. ऊंचाई से निगरानी होने के कारण पुलिसकर्मियों को उन स्थानों पर भी नजर रखने में मदद मिलती है, जहां जमीन पर खड़े होकर भीड़ के बीच निगरानी करना मुश्किल होता है.
इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी की व्यवस्था की गई है. प्रमुख बाजारों में पुलिसकर्मी दूरबीन व लाउडस्पीकर की मदद से भी भीड़ को नियंत्रित करने में जुटे हैं.
इसके अतिरिक्त बाजारों में अतिक्रमण हटाने व रास्तों को सुचारु रखने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपात स्थिति में पुलिस व दूसरी आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को मौके तक पहुंचने में परेशानी न हो.
संदिग्धों पर नजर, एफआरएस वैन से हो रहा सत्यापन
सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिल्ली पुलिस की एफआरएस वैन भी बाजारों में तैनात की गई हैं. इसमें एआई कमरे लगे होते हैं. इनका इस्तेमाल संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान व आवश्यक सत्यापन के लिए किया जा रहा है.
डीसीपी निहारिका भट्ट ने बताया कि यदि कोई असामाजिक तत्व या संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की नजर में आता है तो उसे संबंधित थाने ले जाकर उसका सत्यापन कराया जा रहा है. पुलिस का प्रयास है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज न किया जाए व समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
मेट्रो, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी अतिरिक्त सतर्कता
त्योहारी सीजन में केवल बाजारों में ही नहीं, बल्कि मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन व बस अड्डों पर भी यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है. ऐसे में पुलिस की ओर से इन स्थानों पर भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर निगरानी की जा रही है.
लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता
डीसीपी निहारिका भट्ट के मुताबिक पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है. लोगों से अपील है कि बाजारों में खरीदारी के दौरान सतर्क रहें. यदि उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि दिखाई देती है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें.
पुलिस का कहना है कि किसी भी लावारिस वस्तु को खुद छूने या हटाने का प्रयास न बिल्कुल भी करें. इसकी जानकारी नजदीकी पुलिसकर्मी या पुलिस कंट्रोल रूम को तुरंत दें. इसके साथ ही बाजारों में अनावश्यक भीड़ लगाने व रास्तों को बाधित करने से बचें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था व आपातकालीन सेवाओं के संचालन में किसी तरह की परेशानी न हो.
• शाम 06:48 बजे - अंतिम मूवमेंट: आतंकी उमर ने कार को पार्किंग से बाहर निकाला व लाल किले के मुख्य मार्ग की तरफ बढ़ा.
जांच और बड़े खुलासे
• तत्काल कार्रवाई (नवंबर 2025): घटना के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी किया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने UAPA व विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया.
• फॉरेंसिक जांच (नवंबर 2025): NSG व NIA को घटनास्थल से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट व विस्फोटक के अंश मिले.
• डीएनए से पहचान (दिसंबर 2025): कार के मलबे से मिले शव की डीएनए जांच से आधिकारिक पुष्टि हुई कि आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर ही था.
• अंतरराष्ट्रीय टेरर लिंक (अगस्त 2026): संयुक्त राष्ट्र (UNSC) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस हमले के तार अलकायदा (AQIS) और अंसार गजवा-उत-हिंद से जुड़े थे.
• NIA की चार्जशीट (सितंबर 2026): एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर खुलासा किया कि आतंकी का मुख्य निशाना गौरी शंकर मंदिर व लाल किला था, लेकिन पुलिस चौकसी के कारण विस्फोटक समय से पहले ही फट गया.
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