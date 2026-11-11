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राष्ट्रपति भवन में तैनात सैनिक पर तीन राउंड फायरिंग, फिर लाठी-डंडों से किया था हमला, परिवार को मुहैया कराई गई सुरक्षा

परिवार को मुहैया कराई गई सुरक्षा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत: रमाला थाना क्षेत्र के गोपालपुर खड़ाना गांव में दीपावली की रात राष्ट्रपति भवन में सैनिक के रूप में तैनात सौरभ को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है. पुलिस ने परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई है. वहीं, पीड़ित परिवार ने मुख्य आरोपी धीरज समेत सभी हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

तैनात सैनिक पर फायरिंग मामला (Video Credit; ETV Bharat) घटना को लेकर घायल सौरभ के भाई विनीत तोमर उर्फ मिंटू ने बताया कि दीपावली की रात हमलावर उनके घर के सामने पहुंचे और तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से भी हमला किया. इस दौरान सौरभ के सिर में गोली लग गई, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वहीं, विनीत भी हमले में घायल हुए हैं.