राष्ट्रपति भवन में तैनात सैनिक पर तीन राउंड फायरिंग, फिर लाठी-डंडों से किया था हमला, परिवार को मुहैया कराई गई सुरक्षा
मुख्य आरोपी धीरज समेत सभी हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग तेज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 6:12 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 6:35 PM IST
बागपत: रमाला थाना क्षेत्र के गोपालपुर खड़ाना गांव में दीपावली की रात राष्ट्रपति भवन में सैनिक के रूप में तैनात सौरभ को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है. पुलिस ने परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई है. वहीं, पीड़ित परिवार ने मुख्य आरोपी धीरज समेत सभी हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
घटना को लेकर घायल सौरभ के भाई विनीत तोमर उर्फ मिंटू ने बताया कि दीपावली की रात हमलावर उनके घर के सामने पहुंचे और तीन राउंड फायरिंग की. इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों से भी हमला किया. इस दौरान सौरभ के सिर में गोली लग गई, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. वहीं, विनीत भी हमले में घायल हुए हैं.
घटना के बाद गंभीर रूप से घायल सौरभ को मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. परिजनों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के खुलेआम घूमने से उन्हें अपनी जान का खतरा बना हुआ है. इसी के चलते पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई थी. पुलिस ने परिवार को सुरक्षा उपलब्ध करा दी है.
पीड़ित विनीत तोमर ने पुलिस-प्रशासन से मुख्य आरोपी धीरज समेत सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है. उनका कहना है कि परिवार को सुरक्षा ही नहीं, बल्कि न्याय भी चाहिए. जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा नहीं होगा.
वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी बड़ौत अंशु जैन का कहना है कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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