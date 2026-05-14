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दिल्ली: अंबेडकर नगर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों का प्रदर्शन, PASARA सर्टिफिकेट को लेकर उठे सवाल

कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब उन्हीं कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है. -सिक्योरिटी गार्ड

अंबेडकर नगर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों का प्रदर्शन
अंबेडकर नगर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराज़गी जाहिर की. कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से अस्पताल में लगातार सेवाएं दे रहे हैं और कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने ड्यूटी निभाई, लेकिन अब उनसे निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग (PASARA) सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में नाराज़गी है. वहीं कंपनी सुपरवाइजर का कहना है कि यह प्रक्रिया अस्पताल प्रशासन के निर्देशों के आधार पर की जा रही है.

कर्मचारियों के अनुसार हर बार जब अस्पताल में सिक्योरिटी का नया टेंडर आता है तो किसी न किसी नई प्रक्रिया के नाम पर कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस बार PASARA सर्टिफिकेट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. कर्मचारियों का कहना है कि उनसे सर्टिफिकेट के नाम पर बड़ी रकम खर्च करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे गरीब कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

अंबेडकर नगर अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

अस्पताल में सिक्योरिटी गार्डों का प्रदर्शन:धरने में शामिल महिला सिक्योरिटी गार्ड सरिता ने कहा कि कोविड के दौरान भी कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब उन्हीं कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है. उनका कहना है कि पहले नौकरी के नाम पर पैसों की मांग की जाती थी और अब PASARA सर्टिफिकेट के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है.

“हम लोगों ने कोविड के समय भी लगातार अस्पताल में काम किया. पहले नौकरी के नाम पर हमसे पैसे मांगे जाते थे, लेकिन अब जब सीधे पैसे नहीं मांग सकते तो PASARA सर्टिफिकेट के नाम पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है. हमारी सैलरी करीब 15 हजार रुपये है और हमसे 33 से 35 हजार रुपये तक की बात कही जा रही है. गरीब कर्मचारी इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम लोगों को सर्टिफिकेट के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है.”- सरिता, महिला सिक्योरिटी गार्ड-

PASARA सर्टिफिकेट को लेकर उठे सवाल: वहीं प्रदर्शन में शामिल अन्य कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से लगातार अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर बार टेंडर बदलने के साथ नई शर्तें सामने रख दी जाती हैं. कर्मचारियों ने मांग की कि लंबे समय से कार्यरत गार्डों को राहत दी जाए. मैं पिछले करीब 6 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ. हर बार जब टेंडर बदलता है तो कोई ना कोई नई वजह सामने रख दी जाती है. कंपनी की तरफ से हमें कोई खास परेशानी नहीं बताई गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से PASARA सर्टिफिकेट को लेकर हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है. हमारी मांग है कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति को समझा जाए.

सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से कोई मांग नहीं: नई सिक्योरिटी कंपनी “सुपरविजन” के सुपरवाइजर नंदकिशोर ने कहा कि कंपनी केवल अस्पताल प्रशासन के निर्देशों का पालन कर रही है. हम लोग जो भी प्रक्रिया पूरी करा रहे हैं, वह अस्पताल प्रशासन के निर्देशों के अनुसार की जा रही है. PASARA सर्टिफिकेट की मांग भी अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है, इसलिए कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. कंपनी की तरफ से अलग से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई है.

वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वे आगे भी अपनी आवाज उठाते रहेंगे. कोविड जैसे मुश्किल दौर में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले ये सिक्योरिटी गार्ड आज अपनी ही नौकरी को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं. कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद अब नई प्रक्रियाओं और PASARA सर्टिफिकेट को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है. फिलहाल मामला कर्मचारियों की नाराज़गी और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच उलझा हुआ दिखाई दे रहा है. अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन और संबंधित एजेंसियां इस मुद्दे का क्या समाधान निकालती हैं.

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