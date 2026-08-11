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IIT-ISM प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा गार्डों का अनोखा प्रदर्शन, भिक्षाटन कर जताया विरोध

आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ भिक्षाटन सह पैदल मार्च में शामिल सुरक्षा गार्ड. ( फोटो-ईटीवी भारत )