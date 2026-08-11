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IIT-ISM प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा गार्डों का अनोखा प्रदर्शन, भिक्षाटन कर जताया विरोध

धनबाद में सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Protest against IIT ISM management
आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ भिक्षाटन सह पैदल मार्च में शामिल सुरक्षा गार्ड. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2026 at 8:15 PM IST

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धनबाद: आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार को सुरक्षा गार्डों और श्रमिक प्रतिनिधियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्डों और श्रमिक प्रतिनिधियों ने भिक्षाटन करते हुए पदयात्रा की. प्रदर्शनकारियों ने 110 पूर्व सुरक्षा गार्डों की पुनर्बहाली समेत कई मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की.

कार्यक्रम की शुरुआत पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के समीप से हुई. सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह के नेतृत्व में निकले इस विरोध मार्च में बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड और श्रमिक प्रतिनिधि शामिल हुए. प्रदर्शनकारी पैदल मार्च करते हुए आईआईटी आईएसएम, पुलिस लाइन के रास्ते रणधीर वर्मा चौक पहुंचे. इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी की गई और आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरख राम ने की, जबकि संचालन भारतीय मजदूर संघ के सह संगठन मंत्री कृष्ण कन्हैया ने किया.

सुरक्षा प्रहरी कर्मचारी संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भिक्षाटन कर जताया विरोध

संघ के महामंत्री प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि भिक्षाटन के जरिए विरोध दर्ज कराने का मकसद केवल राशि एकत्र करना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आईआईटी आईएसएम प्रबंधन को सुरक्षा गार्डों की समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति ध्यान आकृष्ट कराना है. उनका आरोप है कि लंबे समय तक संस्थान में सेवा देने वाले कई सुरक्षा गार्डों को नौकरी से निकाल दिया गया. जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

Protest against IIT ISM management
आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ भिक्षाटन करते सुरक्षा गार्ड. (फोटो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि भिक्षाटन से जुटाई गई राशि को प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर आईआईटी आईएसएम के संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा. संघ का कहना है कि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

प्रदर्शन के दौरान संघ की ओर से आईआईटी आईएसएम से जुड़े अधिकारियों पर सुरक्षा गार्डों से कथित अवैध वसूली किए जाने का आरोप भी लगाया गया. संघ ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं, भारतीय मजदूर संघ के धनबाद जिला मंत्री धर्मजीत चौधरी ने कहा कि 110 सुरक्षा गार्डों की पुनर्बहाली और कथित अवैध वसूली की जांच जल्द नहीं हुई तो मामले को श्रम मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा. उन्होंने दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की.

Protest against IIT ISM management
आईआईटी आईएसएम प्रबंधन के खिलाफ भिक्षाटन सह पैदल मार्च में शामिल सुरक्षा गार्ड. (फोटो-ईटीवी भारत)

संघ की प्रमुख मांगें

110 सुरक्षा गार्डों को बैक वेजेज के साथ पुनर्बहाल किया जाए, आईआईटी आईएसएम धनबाद के सीएलआरए पंजीकरण की वैधानिकता की जांच कर नियमानुसार कराई जाए, सुरक्षा गार्डों से कथित अवैध वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, पीएफ, ईएसआईसी, वेतन समेत श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले सभी अधिकारों की जांच कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ठेका श्रमिकों के साथ श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन और अन्याय पर रोक लगाई जाए, सुरक्षा गार्डों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें न्याय दिलाया जाए.

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