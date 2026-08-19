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कानपुर: 10 हजार की नौकरी करने वाले गार्ड को मिला ₹3.14 करोड़ का CGST नोटिस, छूटी नौकरी, राशन कार्ड भी रद्द, जांच के आदेश

सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर किया गया करोड़ों का कारोबार

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 7:20 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 7:29 PM IST

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कानपुर: जनपद में महज 10 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों का कारोबार करने का मामला सामने आया है. इस बात का खुलास तब हुआ, जब आवास विकास हंसपुरम के रहने वाले ओमजी शुक्ला को उनके नाम पर चल रही फर्म के लिए 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार रुपये से अधिक का CGST जमा करने का नोटिस मिला है.

इस नोटिस के बाद ओमजी शुक्ला न सिर्फ नौकरी चली गई, बल्कि उनका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया. पिछले करीब एक साल से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे ओमजी की शिकायत पर अब पुलिस आयुक्त ने जांच के निर्देश दिए हैं.

पीड़ित ओमजी ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को उन्हें दिल्ली से CGST का नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि उनके नाम पर ‘ओम इंटरप्राइजेज’ नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है. 2023 में पंजीकृत इस फर्म के जरिए उन्होंने कपड़ों का कारोबार किया गया और करीब 17.47 करोड़ रुपये का लेनदेन दिखाया गया. इसी कारोबार के आधार पर उनसे 3.14 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स जमा करने को कहा गया.

जानकारी के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद ओमजी व्यापारी नेताओं के साथ कानपुर स्थित CGST कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली से नोटिस जारी होने की बात कहते हुए, वहीं संपर्क करने को कहा. इसके बाद से वह लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे.

पीड़ित ओमजी ने बताया कि वह काकादेव के एक कोचिंग संस्थान में करीब 10 हजार रुपये महीने पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे. उनके नाम पर करोड़ों के कारोबार का नोटिस की सूचना पर संस्थान ने उन्हें नौकरी से हटा दिया. आर्थिक परेशानी के चलते अब वह डिलीवरी ब्वॉय का काम कर रहे हैं.

वहीं, इस मामले में कानपुर पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि मामला गंभीर है. सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्म का पंजीकरण होना और करोड़ों का कारोबार दिखाया जाना प्रथम दृष्टया संदिग्ध है. इसमें मिलीभगत की आशंका है. फिलहाल क्राइम ब्रांच को जांच सौंप दी गई है. इधर नौबस्ता थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है.

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Last Updated : August 19, 2026 at 7:29 PM IST

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