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कानपुर: 10 हजार की नौकरी करने वाले गार्ड को मिला ₹3.14 करोड़ का CGST नोटिस, छूटी नौकरी, राशन कार्ड भी रद्द, जांच के आदेश

कानपुर: जनपद में महज 10 हजार रुपये महीने की नौकरी करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर करोड़ों का कारोबार करने का मामला सामने आया है. इस बात का खुलास तब हुआ, जब आवास विकास हंसपुरम के रहने वाले ओमजी शुक्ला को उनके नाम पर चल रही फर्म के लिए 3 करोड़ 14 लाख 56 हजार रुपये से अधिक का CGST जमा करने का नोटिस मिला है.

इस नोटिस के बाद ओमजी शुक्ला न सिर्फ नौकरी चली गई, बल्कि उनका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया. पिछले करीब एक साल से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे ओमजी की शिकायत पर अब पुलिस आयुक्त ने जांच के निर्देश दिए हैं.

पीड़ित ओमजी ने बताया कि 21 अगस्त 2025 को उन्हें दिल्ली से CGST का नोटिस मिला, जिसमें बताया गया कि उनके नाम पर ‘ओम इंटरप्राइजेज’ नाम से एक फर्म रजिस्टर्ड है. 2023 में पंजीकृत इस फर्म के जरिए उन्होंने कपड़ों का कारोबार किया गया और करीब 17.47 करोड़ रुपये का लेनदेन दिखाया गया. इसी कारोबार के आधार पर उनसे 3.14 करोड़ रुपये से अधिक टैक्स जमा करने को कहा गया.

जानकारी के अनुसार, नोटिस मिलने के बाद ओमजी व्यापारी नेताओं के साथ कानपुर स्थित CGST कार्यालय पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से भी कोई राहत नहीं मिली. अधिकारियों ने उन्हें दिल्ली से नोटिस जारी होने की बात कहते हुए, वहीं संपर्क करने को कहा. इसके बाद से वह लगातार विभागीय अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे.