साथी सुरक्षा गार्ड की हत्या कर आरोपी खुद पहुंचा थाना, पुलिस को दी पूरी वारदात की जानकारी, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रामगढ़ में एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण में लगे सुरक्षा गार्ड ने अपने ही साथी की हत्या कर दी. पुलिस कर रही है जाचं.

October 17, 2025

रामगढ़: जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुर्रामकला रामगढ़ कॉलेज के समीप बन रहे एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही साथी गार्ड की हत्या कर दी. हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है. हत्या के बाद आरोपी गार्ड खुद थाना पहुंचा और पूरी वारदात की जानकारी रामगढ़ पुलिस को दी. पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सोने के दौरान साथी की कर दी हत्या

जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुरक्षा कर्मी सुनील सिंह और शंकर महतो की ड्यूटी लगाई गई थी, किसी बात को लेकर सिक्योरिटी गॉर्ड के बीच में कहासुनी हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथा पाई भी हो गई. जिसके बाद रात में ड्यूटी के दौरान शंकर महतो ने सुनील सिंह को सोने के दौरान ही टांगी से कान और सिर पर जोरदार प्रहार कर हत्या कर दी.

हत्या करने के बाद शंकर महतो रात के 3:00 बजे के करीब रामगढ़ थाना पहुंचा और पुलिस के सामने साथी गार्ड सुनील सिंह की हत्या कर देने की बात बताई. उसने पुलिस को बताया कि दोपहर में सुनील सिंह से हाथापाई हुई थी. उस दौरान सुनील सिंह ने उसकी काफी पिटाई कर डाली और उसका मोबाइल भी तोड़ डाला था. जिसके कारण वह काफी गुस्से में था. शाम को वह वहां से निकला और शराब पी. फिर रात में फिर वापस आया और टांगी से सुनील सिंह को मार डाला.

जानकारी मिलने के तुरन्त बाद रामगढ़ पुलिस की गश्ती टीम घटनास्थल पर पहुंची और सब इंस्पेक्टर सुमंत कुमार राय ने मृतक सुनील सिंह के शव का पंचनामा किया. जिस टांगी से मार कर हत्या की गई थी, उस टांगी को भी बरामद कर लिया गया है.

वारदात की जानकारी रात में मिलने के बाद घटनास्थल पर मृतक शंकर महतो की पत्नी और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. वे लोग शंकर महतो को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे. सुनील सिंह की हत्या से गांव वाले काफी आक्रोशित थे. गांव वाले मालिकों को पूरी वारदात का जिम्मेदार मान रहे हैं.

पुलिस कर रही मामले की जांच

रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद ने बताया कि बीती रात थाने पहुंचकर शंकर महतो नामक व्यक्ति ने सुनील सिंह की हत्या टांगी से मारकर कर देने की बात बताई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. परिजनों को पूरी वारदात की जानकारी दी गई. परिजनों की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. आरोपी शंकर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है. हत्या में प्रयुक्त टांगी को भी जब्त कर ली गई है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

