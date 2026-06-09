ETV Bharat / state

​​बड़ी वारदात: नीमराणा के स्कूल में सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी

नीमराणा में स्कूल गार्ड की हत्या ( फोटो ईटीवी भारत बहरोड़ )

बहरोड़ : जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र नीमराणा से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां के जापानी औद्योगिक क्षेत्र (Japanese Zone) में स्थित एक निजी स्कूल के सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई. मंगलवार की सुबह जैसे ही स्कूल परिसर में सुरक्षा गार्ड का खून से लथपथ शव देखा गया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. ​मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमराणा थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. थाना अधिकारी राजेश मीणा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सुबह जापानी जोन स्थित एक स्कूल में सुरक्षा गार्ड की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जब तफ्तीश शुरू की, तो मृतक की पहचान 50 वर्षीय सुभाष नाई के रूप में हुई. सुभाष नीमराणा के पास ही स्थित भूंगड़ा अहीर गांव का निवासी था. वह लंबे समय से इसी स्कूल में सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था और सोमवार की रात को भी वह रोजाना की तरह स्कूल के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात था. इसे भी पढ़ें: शादी की खुशियां मातम में बदलीं, आपसी विवाद में 19 वर्षीय युवक की हत्या, आरोपी फरार