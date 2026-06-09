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​​बड़ी वारदात: नीमराणा के स्कूल में सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या, पुलिस जांच में जुटी

नीमराणा में एक निजी स्कूल में तैनात 50 वर्षीय सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या कर दी गई, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नीमराणा में स्कूल गार्ड की हत्या
नीमराणा में स्कूल गार्ड की हत्या (फोटो ईटीवी भारत बहरोड़)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 10:01 AM IST

3 Min Read
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बहरोड़ : जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र नीमराणा से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां के जापानी औद्योगिक क्षेत्र (Japanese Zone) में स्थित एक निजी स्कूल के सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में बेरहमी से हत्या कर दी गई. मंगलवार की सुबह जैसे ही स्कूल परिसर में सुरक्षा गार्ड का खून से लथपथ शव देखा गया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई.

​मामले की गंभीरता को देखते हुए नीमराणा थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. थाना अधिकारी राजेश मीणा ने घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सुबह जापानी जोन स्थित एक स्कूल में सुरक्षा गार्ड की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी. पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जब तफ्तीश शुरू की, तो मृतक की पहचान 50 वर्षीय सुभाष नाई के रूप में हुई. सुभाष नीमराणा के पास ही स्थित भूंगड़ा अहीर गांव का निवासी था. वह लंबे समय से इसी स्कूल में सुरक्षाकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था और सोमवार की रात को भी वह रोजाना की तरह स्कूल के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात था.

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घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच में पाया कि मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं. प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वस्तु, संभवतः लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर उसकी हत्या की गई है. वारदात रात के समय अंजाम दी गई प्रतीत होती है. पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए हैं और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नीमराणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. वहीं पुलिस की टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि संदिग्ध गतिविधियों और संभावित आरोपियों का सुराग मिल सके.

फिलहाल इस हत्या के पीछे की मुख्य वजह क्या थी, यह पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है. पुलिस प्रशासन इस मामले में चोरी के इरादे से आए बदमाशों, किसी पुरानी रंजिश, आपसी दुश्मनी या किसी अन्य छिपे हुए विवाद समेत तमाम संभावित पहलुओं को केंद्र में रखकर गहराई से जांच को आगे बढ़ा रहा है. शुरुआती तौर पर पुलिस इसे अज्ञात हमलावरों द्वारा अंजाम दी गई सुनियोजित वारदात मानकर चल रही है. पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है.

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