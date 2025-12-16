ETV Bharat / state

प्रेमी ने चौकीदार प्रेमिका की हत्या कर की आत्महत्या, खुद की जान लेने से पहले वीडियो बनाकर थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप

चौकीदार ने पहले तो अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाकर थाना प्रभारी पर आरोप लगाए.

Murder and suicide in jamshedpur
पोटका थाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: पोटका थाना क्षेत्र में एक प्रेमी ने अपनी चौकीदार प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पूर्व प्रेमी ने एक वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसमें उसने पोटका थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए. मामले में सिटी एसपी ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

धारदार हथियार से की गई हत्या

जमशेदपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर पोटका थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय गणेश मांझी ने अपनी प्रेमिका 25 वर्षीय ज्योतिका हेंब्रम की धारदार हथियार से हत्या कर दी. प्रेमिका की हत्या के बाद गणेश मांझी ने खुद आत्महत्या कर ली.

सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)

वायरल वीडियो में थाना प्रभारी पर लगाया संबंध का आरोप

आत्महत्या से पहले गणेश मांझी ने मोबाइल पर एक वीडियो बनाया, जिसे उसने वायरल कर दिया. वीडियो में गणेश ने कहा कि 14 दिसंबर को उसे पता चला था कि उसकी प्रेमिका का पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू के साथ संबंध है. इसी कारण उसने प्रेमिका की हत्या की और अब आत्महत्या कर रहा है. उसने यह भी कहा कि उसके मृत्यु के बाद उसके घर-परिवार और भाई को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए. हालांकि पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है.

लड़की की छह माह पहले लगी थी नौकरी

ज्योतिका हेंब्रम की नौकरी छह माह पहले चौकीदार के पद पर लगी थी. वह वर्तमान में पीजी की पढ़ाई भी कर रही थी. गणेश मांझी चाहता था कि ज्योतिका नौकरी छोड़कर उसके घर पर रहे, लेकिन ज्योतिका इसके लिए तैयार नहीं थी. इसी द्वेष की भावना से गणेश ने पहले ज्योतिका की हत्या की और करीब एक घंटे बाद खुद आत्महत्या कर ली.

सिटी एसपी बोले- जांच कर की जाएगी कार्रवाई

हत्या, आत्महत्या और वायरल वीडियो के इस मामले में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि अभी तक लड़के या लड़की दोनों पक्षों की ओर से थाने में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है. फिर भी पूरे मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

