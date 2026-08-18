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केजी मार्ग पर निर्माणाधीन हॉस्टल में स्लाइडिंग गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

निर्माणाधीन हॉस्टल में बिजली कनेक्शन का काम करने के दौरान स्लाइडिंग गेट गिरा, गेट की चपेट में आने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत

निर्माणाधीन हॉस्टल में गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत
निर्माणाधीन हॉस्टल में गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 10:36 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के केजी मार्ग पर निर्माणाधीन हॉस्टल में एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. यहां बिजली कनेक्शन का काम करने के दौरान अचानक भारी स्लाइडिंग गेट गिर गया और उसकी चपेट में आने से करीब 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड धर्मपाल की मौत हो गई.

केजी मार्ग स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल में हादसा

पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त को शाम करीब 5 बजकर 8 मिनट पर संसद मार्ग थाना पुलिस को केजी मार्ग स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल में एक सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की सूचना मिली थी. घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गणेशपुर गांव निवासी धर्मपाल के तौर पर हुई. हादसे के बाद उन्हें गंभीर और बेहोशी की हालत में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बिजली कनेक्शन के दौरान हादसा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धर्मपाल और उनके सहकर्मी बृजेश तिवारी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी पर थे. दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच दो इलेक्ट्रिशियन पहले से लगे स्लाइडिंग गेट पर बिजली कनेक्शन का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गेट धर्मपाल की तरफ गिर गया और वह उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद गेट को किसी तरह उठाकर धर्मपाल को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया है.

इलेक्ट्रिशियन और कर्मचारियों से पूछताछ

इस पूरे मामले में संसद मार्ग थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस निर्माण स्थल से जुड़े लोगों, इलेक्ट्रिशियन और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, ताकि हादसे की सही वजह और जिम्मेदारी तय की जा सके.

वहीं, धर्मपाल की मौत के बाद उनके परिवार की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक धर्मपाल परिवार में कमाने वाले प्रमुख सदस्य थे और अपनी तीन बेटियों की शादी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पैसे जोड़ रहे थे.

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