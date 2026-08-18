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केजी मार्ग पर निर्माणाधीन हॉस्टल में स्लाइडिंग गेट गिरने से सिक्योरिटी गार्ड की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

नई दिल्ली: दिल्ली के केजी मार्ग पर निर्माणाधीन हॉस्टल में एक दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. यहां बिजली कनेक्शन का काम करने के दौरान अचानक भारी स्लाइडिंग गेट गिर गया और उसकी चपेट में आने से करीब 50 साल के सिक्योरिटी गार्ड धर्मपाल की मौत हो गई.

केजी मार्ग स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल में हादसा

पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त को शाम करीब 5 बजकर 8 मिनट पर संसद मार्ग थाना पुलिस को केजी मार्ग स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल में एक सिक्योरिटी गार्ड के घायल होने की सूचना मिली थी. घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गणेशपुर गांव निवासी धर्मपाल के तौर पर हुई. हादसे के बाद उन्हें गंभीर और बेहोशी की हालत में डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

बिजली कनेक्शन के दौरान हादसा

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि धर्मपाल और उनके सहकर्मी बृजेश तिवारी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी पर थे. दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच दो इलेक्ट्रिशियन पहले से लगे स्लाइडिंग गेट पर बिजली कनेक्शन का काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक गेट धर्मपाल की तरफ गिर गया और वह उसके नीचे दब गए. हादसे के बाद गेट को किसी तरह उठाकर धर्मपाल को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया है.