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देहरादून में दो कारों की रेस में सिक्योरिटी गार्ड की मौत, फॉर्च्यूनर की टक्कर के बाद स्कॉर्पियो ने कुचला

सिक्योरिटी गार्ड विनोद मल्ल की मौत ( फाइल फोटो- Family Members )

देहरादून: वसंत विहार थाना क्षेत्र में दो रईसजादों की मस्ती के चक्कर में एक सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई. बताया जा रहा है कि फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के बीच रेस लगी थी. इसी बीच फॉर्च्यूनर ने साइकिल सवार गार्ड को टक्कर मार दी. जिससे वो सड़क पर गिर गए. तभी पीछे से आ रही स्कॉर्पियो उन्हें कुचलते हुए निकल गई. वहीं, मृतक गार्ड के साले की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ थाना वसंत विहार में मुकदमा लिखने की तैयारी चल रही है.

नाइट शिफ्ट में साइकिल से गश्त कर रहा था गार्ड: पुलिस के मुताबिक, देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मीठीबेरी निवासी 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड विनोद मल्ल पिछले करीब तीन साल से एलायंस सिक्योरिटी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि बुधवार यानी 11 नवंबर की रात करीब 11 बजे के आसपास वो रोजाना की तरह थाना वसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत एफआरआई पास के नाइट शिफ्ट में साइकिल से गश्त कर रहे थे.