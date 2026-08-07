सूरजपुर में निजी बैंक के सुरक्षा गार्ड की करतूत, बस में ड्राइवर पर तानी बंदूक, दहशत में आए मुसाफिर
सुरक्षा गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गन का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया की जाएगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 4:11 PM IST
सूरजपुर: बिश्रामपुर थाना इलाके में चलती बस में बंदूक तानने और मारपीट किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सूरजपुर पुलिस के मुताबिक निजी बैंक के सुरक्षा गार्ड ने एसईसीएल की अधिग्रहित स्कूल बस में जबरन चढ़ने का प्रयास किया और बस चालक के ऊपर अपनी लाइसेंसी बंदूक तान दी. इतना ही नहीं, आरोपी सुरक्षा गार्ड ने ड्राइवर के साथ मारपीट भी की, जिससे मौके पर दहशत फैल गई.
बस में बैठे सवार इस कदर डर गए कि वो मदद के लिए शोर मचाने लगे. सवारियों में इस बात को लेकर दहशत थी कि अगर गार्ड की बंदूक से गोली चल गई तो क्या होगा. पुलिस ने गार्ड के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
निजी गार्ड ने बस ड्राइवर पर तानी बंदूक
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित एक बस स्कूल बस के रूप में संचालित की जा रही है. बस बिश्रामपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थी. इसी दौरान बिश्रामपुर में एक निजी बैंक में तैनात सुरक्षा गार्ड ने बस में जबरन चढ़ने का प्रयास किया. जिसपर ड्राइवर ने एतराज जताया. लेकिन सुरक्षा गार्ड जबरन बस में चढ़ने पर उतारू था. जब गार्ड नहीं माना और बस में चढ़कर ड्राइवर को धमकाने लगा तब ड्राइवर ने भी गार्ड से कहा कि वो उसे बस में नहीं बिठाएगा. इस बात से नाराज गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक ड्राइवर पर तान दी. आरोप है कि गार्ड ने ड्राइवर से बस में मारपीट भी की. बस में सवार लोग काफी देर तक दहशत में रहे.
निजी गार्ड के द्वारा बस ड्राइवर के साथ मारपीट किए जाने की वारदात सामने आई है. आरोपी से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की गई है. जांच के बाद आरोपी के लाइसेंसी गन का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया की जाएगी: योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर
गार्ड ने ड्राइवर को बस में पीटा
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी सुरक्षा गार्ड के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. वहीं, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के लाइसेंसी हथियार के लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई भी की जाएगी.
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