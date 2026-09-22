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माफी मांगता रहा डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी गार्ड बरसाता रहा लात-घूंसे, आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में डिलीवरी बॉय से मारपीट की घटना घटित हुई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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देहरादून में सिक्योरिटी गार्ड ने डिलीवरी बॉय को बेरहमी से पीटा (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 11:24 AM IST

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देहरादून: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के जोगीवाला स्थित एक मॉल परिसर में एक डिलीवरी बॉय के साथ सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक सुरक्षा गार्ड डिलीवरी बॉय के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे लात-घूंसों से पीटता नजर आ रहा है. इस दौरान डिलीवरी बॉय माफी मांगता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ मारपीट जारी रहती है. पुलिस ने घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और शराब के नशे में डिलीवरी बॉय के साथ बहस कर मारपीट की गई. पुलिस ने आरोपी महेंद्र सिंह (उम्र 45 वर्ष) निवासी D-22 सेक्टर 3 डिफेंस कॉलोनी थाना नेहरु कॉलोनी जनपद देहरादून को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस द्वारा मौके पर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं माना. जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी महेंद्र सिंह को 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया गया है.

पूरी घटना सोमवार देर शाम की है, डिलीवरी बॉय एक मॉल में ऑर्डर लेने पहुंचा था. आरोप है कि वह निर्धारित रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते से जा रहा था, जिस पर सिक्योरिटी गार्डों ने उसे रोक लिया. इसी दौरान विवाद हुआ और एक गार्ड ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. वीडियो में एक व्यक्ति गार्ड को रोकने की कोशिश करता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता. साथ ही डिलीवरी बॉय से सिक्योरिटी गार्ड की बहस हो जाती है.

वायरल वीडियो में मारपीट करने वाला गार्ड खुद को पूर्व सैनिक बता रहा है और डिलीवरी बॉय को अपशब्द कहता सुनाई दे रहा है. मारपीट के बाद डिलीवरी बॉय बाइक पर बैठकर गार्ड से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है. फिलहाल मामले में पुलिस के पास किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पीड़ित डिलीवरी बॉय की पहचान और घटना के संबंध में अन्य जानकारी भी सामने नहीं आई है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी देवेंद्र चौहान ने पूर्व में बताया था कि पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत नहीं आई है, शिकायत आने के बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी. आरोप लगाया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय निर्धारित रास्ते के बजाय किसी दूसरे प्रतिबंधित रास्ते से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन यह जांच का विषय है कि मारपीट किस कारण से हुई.

पढ़ें- हल्द्वानी में पत्रकार से मारपीट के बाद एक्शन, दो लोग गिरफ्तार, अवैध निर्माण पर गरजा बुलडोजर

Last Updated : September 22, 2026 at 11:24 AM IST

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