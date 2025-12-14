ETV Bharat / state

हिमाचल में यहां भरे जाएंगे सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 150 पद, इस दिन होगा इंटरव्यू

सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 15 दिसंबर से कैंपस इंटरव्यू शुरू है. जो कि 20 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए फिर से नौकरी का पिटारा खुल रहा है. खासकर जो युवा सिक्योरिटी सेक्टर में जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है. एसआईएस इंडिया लिमिटेड (SIS India Ltd.) बिलासपुर के लिए सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 150 पदों पर भर्ती की जाएगी. क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 150 पदों के लिए शिमला के विभिन्न उप रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है. ये जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगरैक ने दी है.

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगरैक ने बताया कि SIS India Ltd. में सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर के पदों के इच्छुक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास या उससे ज्यादा होनी चाहिए. 19 से 40 साल की आयु वर्ग के युवा आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए सिर्फ पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. जिनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर और वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच में हो.

"इच्छुक उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखता हो, वो अपने सभी अनिवार्य दस्तावेज व रिज्यूम सहित निर्धारित तिथि और स्थान पर सुबह 11 बजे पहुंच जाए." - प्रवीण नगरैक, क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, शिमला

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्टर होना अनिवार्य है. वहीं, जिनका नाम रोजगार कार्यालय में रजिस्टर नहीं है, वो संबंधित साइट (eemis.hp.nic.in) पर जा कर घर बैठे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आवेदनकर्ता सुन्नी में 98164-77166, ठियोग में 94597-97343, मशोबरा में 82193-67387, रामपुर में 82194- 15673 तथा चिड़गांव में 98177- 84902 पर संपर्क कर सकते हैं.