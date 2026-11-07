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तिकुनिया हिंसा के गवाह ने लौटाई सिक्योरिटी; सुरक्षाकर्मी पर गाली देने, धमकी देने का आरोप

तिकुनिया हिंसा के गवाह ने लौटाई सिक्योरिटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: जिले का बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़े गवाह और पीड़ित परिवार के सदस्य पवन कश्यप ने अपनी सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पवन कश्यप ने आरोप लगाया कि उनके साथ तैनात सुरक्षाकर्मी रवि कुमार शराब के नशे में घर पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी.

मामले के बाद पवन कश्यप ने पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित शिकायत निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण को सौंपते हुए अपनी सुरक्षा वापस करने की बात लिखित रूप में कही है.

पवन कश्यप के मुताबिक, वह शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ हरिद्वार से वापस लौट रहे थे. रास्ते में उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी रवि कुमार ने उनसे कहा कि वह घर जा रहा है. पवन ने उसे ऑफिशियल तरीके से छुट्टी लेकर जाने की बात कही. इस पर दोनों के बीच बहस हो गई. पवन कश्यप का कहना है कि घर पहुंचने के बाद वह खेत के काम से चले गए. वापस लौटने पर उन्हें जानकारी हुई कि रवि कुमार करीब 05 बजे शराब पीने गया था. कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो कथित तौर पर शराब के नशे में धुत था. आरोप है कि इसके बाद वह घर के गेट पर पेशाब करने लगा और पवन कश्यप को गालियां देने लगा. उस समय दूसरा सुरक्षाकर्मी आदित्य कुमार निघासन कोतवाली की मेस में खाना खाने गया था. उसके वापस लौटने के बाद भी रवि कुमार के गाली-गलौज करने का सिलसिला जारी रहा. पवन कश्यप ने तत्काल मामले की शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक और निघासन कोतवाली प्रभारी से की. इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर दरोगा आदित्य यादव को भेजा. पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया.