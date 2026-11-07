तिकुनिया हिंसा के गवाह ने लौटाई सिक्योरिटी; सुरक्षाकर्मी पर गाली देने, धमकी देने का आरोप
मामले में आवश्यक कार्रवाई और जांच की जा रही है. मेडिकल की प्रक्रिया भी नियमानुसार कराई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 12:35 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले का बहुचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़े गवाह और पीड़ित परिवार के सदस्य पवन कश्यप ने अपनी सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पवन कश्यप ने आरोप लगाया कि उनके साथ तैनात सुरक्षाकर्मी रवि कुमार शराब के नशे में घर पहुंचा और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी.
मामले के बाद पवन कश्यप ने पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित शिकायत निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण को सौंपते हुए अपनी सुरक्षा वापस करने की बात लिखित रूप में कही है.
पवन कश्यप के मुताबिक, वह शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ हरिद्वार से वापस लौट रहे थे. रास्ते में उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी रवि कुमार ने उनसे कहा कि वह घर जा रहा है. पवन ने उसे ऑफिशियल तरीके से छुट्टी लेकर जाने की बात कही. इस पर दोनों के बीच बहस हो गई.
पवन कश्यप का कहना है कि घर पहुंचने के बाद वह खेत के काम से चले गए. वापस लौटने पर उन्हें जानकारी हुई कि रवि कुमार करीब 05 बजे शराब पीने गया था. कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो कथित तौर पर शराब के नशे में धुत था.
आरोप है कि इसके बाद वह घर के गेट पर पेशाब करने लगा और पवन कश्यप को गालियां देने लगा. उस समय दूसरा सुरक्षाकर्मी आदित्य कुमार निघासन कोतवाली की मेस में खाना खाने गया था. उसके वापस लौटने के बाद भी रवि कुमार के गाली-गलौज करने का सिलसिला जारी रहा.
पवन कश्यप ने तत्काल मामले की शिकायत अपर पुलिस अधीक्षक और निघासन कोतवाली प्रभारी से की. इसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर दरोगा आदित्य यादव को भेजा. पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया.
मामला बढ़ता देख सुरक्षाकर्मी को मेडिकल के लिए ले जाया गया, लेकिन देर रात होने के कारण मेडिकल नहीं हो सका और उसे सुबह के लिए टाल दिया गया. पवन कश्यप ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि पिछले दो महीनों में छह सुरक्षाकर्मी बदले जा चुके हैं.
इनमें सुरक्षाकर्मी सतीश कुमार को लोकेशन शेयर न करने के आरोप में निलंबित किया गया था. पवन ने उस समय भी सतीश का समर्थन करते हुए पुलिस पर गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया था.
पवन कश्यप ने शिकायत में आरोप लगाया कि रवि कुमार आए दिन शराब पीता है और मना करने पर माफी मांग लेता है. उन्होंने लिखा कि इस बार मामला हद से आगे बढ़ गया. उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस करने की बात कहते हुए कहा कि उनके या परिवार के साथ कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग की होगी.
निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोपाल नारायण ने बताया कि पवन कश्यप की शिकायत पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया था. मामले में आवश्यक कार्रवाई और जांच की जा रही है. मेडिकल की प्रक्रिया भी नियमानुसार कराई जाएगी.
गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में तिकुनिया हिंसा के दौरान पवन कश्यप के भाई पत्रकार रमन कश्यप समेत 08 लोगों की मौत हुई थी. इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले से जुड़े गवाहों और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी.
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