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बस्तर से अब सुरक्षाबलों की वापसी शुरू, एक हजार से अधिक जवान मणिपुर भेजे जाएंगे

बस्तर से अब सुरक्षाबलों की वापसी शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब बस्तर में तैनात सुरक्षाबलों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान तैनात हैं. लेकिन अब उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी.

ससे पहले भी बस्तर से जवानों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा जा चुका है.- विजय शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) एक हजार से ज्यादा जवान भेजे जाएंगे जानकारी के मुताबिक, बस्तर में तैनात एक हजार से अधिक जवानों को मणिपुर भेजने की तैयारी है. वहीं, आने वाले एक महीने के भीतर कुछ और बटालियनों को भी बस्तर से वापस बुलाया जा सकता है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है. इसके बाद बस्तर में सुरक्षाबलों की तैनाती की जरूरत और मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है.