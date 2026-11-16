बस्तर से अब सुरक्षाबलों की वापसी शुरू, एक हजार से अधिक जवान मणिपुर भेजे जाएंगे
नक्सलवाद खत्म होने के बाद के बाद अब बस्तर में तैनात सुरक्षाबलों की वापसी का सिलसिला शुरू
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 3:35 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में मिली सफलता के बाद अब बस्तर में तैनात सुरक्षाबलों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है. लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे बस्तर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के जवान तैनात हैं. लेकिन अब उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी.
एक हजार से ज्यादा जवान भेजे जाएंगे
जानकारी के मुताबिक, बस्तर में तैनात एक हजार से अधिक जवानों को मणिपुर भेजने की तैयारी है. वहीं, आने वाले एक महीने के भीतर कुछ और बटालियनों को भी बस्तर से वापस बुलाया जा सकता है. दरअसल, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है. इसके बाद बस्तर में सुरक्षाबलों की तैनाती की जरूरत और मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है.
पहले जैसी आवश्यकता नहीं- विजय शर्मा
इस पूरे मामले पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब इन बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है. परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षाबलों को दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है.
इससे पहले भी बस्तर से जवानों को अलग-अलग स्थानों पर भेजा जा चुका है.- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री
नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता के बाद बस्तर से केंद्रीय बलों की वापसी को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के बदलते हालात के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, बस्तर में स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती के जरिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी बनी रहेगी.