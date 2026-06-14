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कांकेर में नक्सली साजिश फेल, सर्च ऑपरेशन में 5 किलो का आईईडी बरामद

कांकेर में सुरक्षाबलों के जवानों ने नक्सली ब्लास्ट की प्लानिंग को फेल कर दिया है. पढ़िए पूरी खबर

Naxal plot foiled in Kanker
कांकेर में नक्सली साजिश फेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 3:42 PM IST

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कांकेर: बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान हो गया है. सुरक्षाबलों की तरफ से बस्तर में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इस दौरान कांकेर में सुरक्षाबलों के जवानों को सफलता मिली है. छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के टेकमीटोला जंगल-पहाड़ी इलाके में सर्चिंग के दौरान जवानों ने 5 किलो का आईईडी बरामद किया है. यह आईईडी एक प्रेशर कुकर में रखकर प्लांट किया गया था. नक्सली इसे प्रेशर कुकर बम बोलते हैं. बीडीएस टीम ने मौके पर ही विस्फोटक को नष्ट कर दिया है.

कांकेर एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता

बस्तर आईजी सुंदरराज पी और कांकेर एसपी निखिल राखेचा के निर्देशन में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत रविवार को जिला पुलिस, बीएसएफ और बम निरोधक दस्ता (बीडीएस) की संयुक्त टीम टेकमीटोला के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सर्चिंग पर निकली थी. इस दौरान जवानों को एक प्रेशर कुकर आईईडी मिला, जिसका वजन लगभग 5 किलोग्राम बताया गया है. समय रहते ही सुरक्षाबलों की टीम ने इस आईईडी को डिफ्यूज कर दिया. इस तरह बड़ी नक्सली साजिश विफल कर दी गई.

कांकेर में जारी रहेगा एंटी नक्सल ऑपरेशन

अभियान में बीएसएफ 94वीं वाहिनी के एसी रमेश कुमार रजक, इंस्पेक्टर सुमन कंथोसू तथा उप निरीक्षक रोशन लाल मीणा सहित संयुक्त बल के जवान शामिल रहे. कांकेर पुलिस ने कहा है कि नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेगा. सुरक्षा बलों की सतत कार्रवाई से नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्र में शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए इलाके में सघन सर्चिंग अभियान आगे भी चलाया जाता रहेगा.

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बस्तर से नक्सलवाद का अंत
कांकेर में सर्च ऑपरेशन
KANKER ANTI NAXAL OPERATION

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