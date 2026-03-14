बड़े गुण्डेम में बहेगी विकास की बयार, भोपालपटनम् से जुड़ा फरसेगढ़, सुरक्षाबलों ने स्थापित किया नवीन कैम्प
बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने विकास लाने की तैयारी की है.इसके लिए बड़े गुण्डेम में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 14, 2026 at 3:05 PM IST
बीजापुर: जैसे-जैसे नक्सल खात्मे की तारीख पास आते जा रही है,वैसे-वैसे सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नवीन कैम्प खोल रहे हैं.इसी कड़ी में थाना फरसेगढ़ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बड़े गुण्डेम में 12 मार्च को नवीन सुरक्षा एवं जन-सुविधा कैम्प की सफलतापूर्वक स्थापना की गई. डीआरजी, जिला बल और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 12वीं वाहिनी “डी” समवाय की संयुक्त टीमों ने ये कैम्प स्थापित किया है. इस पहल को नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती देने और सुदूर क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
विकास कार्यों को मिलेगी गति
जिला बीजापुर के सुदूर अंचलों में नक्सल उन्मूलन अभियान और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से यह कैम्प छत्तीसगढ़ शासन की “नियद नेल्ला नार” योजना के तहत स्थापित किया गया है. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर सुन्दरराज पी. के मार्गदर्शन तथा पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) रविन्द्र कुमार मीणा, उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ सिंह चौहान और अमन लखीसरानी, अनुविभागीय अधिकारी फरसेगढ़ की उपस्थिति में इस कैम्प की स्थापना की गई.
सुरक्षाबल ने दिया साहस का परिचय
दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और पहुंच विहीन रास्तों के बावजूद सुरक्षा बलों ने साहस, दृढ़ संकल्प और उच्च मनोबल का परिचय देते हुए इस कैम्प की स्थापना की. साल 2024 से अब तक बीजापुर जिले में कुल 37 नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित किए जा चुके हैं. इन कैम्पों की स्थापना से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिल रही है.
भोपालपटनम् से जुड़ेगा फरसेगढ़
बड़े गुण्डेम में स्थापित यह कैम्प भोपालपटनम् से फरसेगढ़ को जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. आने वाले समय में नेशनल पार्क क्षेत्र के दूरस्थ गांवों तक सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाएं पहुंचाने का मार्ग भी इससे प्रशस्त होगा. इससे आवागमन में सुधार होने के साथ प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संपर्क भी मजबूत होगा.
नक्सल विरोधी अभियान के संचालन में आएगी तेजी
कैम्प स्थापित होने से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के संचालन में तेजी आएगी. इसके साथ ही आसपास के ग्रामीणों को सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पीडीएस दुकानें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. कैम्प की स्थापना से स्थानीय नागरिकों में उत्साह और विश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है. लोगों को उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में विकास और शांति को नई दिशा मिलेगी.
कैंप होने से किन सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी
सुरक्षा कैम्प की स्थापना से स्थानीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल-पुलिया जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. साथ ही माओवादियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में भी सुरक्षा बलों को सहायता मिलेगी, जिससे क्षेत्र में शांति और विश्वास का वातावरण बनेगा.
नक्सल उन्मूलन के क्षेत्र में भी बीजापुर जिले को उल्लेखनीय सफलता मिली है. साल 2024 से अब तक जिले में 955 माओवादी पुनर्वासित हुए हैं, जबकि अलग-अलग मुठभेड़ों में 234 माओवादी मारे गए हैं.वहीं 1184 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है. लगातार चल रहे इन अभियानों से नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता मिल रही है.
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