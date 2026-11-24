बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, दो भारी नक्सल डंप बरामद, ड्रोन, लैपटॉप और वायरलेस सेट जब्त
बीजापुर में सुरक्षाबलों ने पामेड़, आवापल्ली और कोरेगुट्टा से नक्सल डंप बरामद किया है. विस्फोटक के साथ संचार से जुड़े उपकरण मिले हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 9:36 PM IST
बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद पूरे संभाग में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है. बीजापुर में पुलिस फोर्स ने सर्चिंग और डीमाइनिंग अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
बीजापुर के पामेड़ और आवापल्ली में कार्रवाई
थाना पामेड़, आवापल्ली और कर्रेगुट्टा क्षेत्र के जंगलों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए दो डम्प बरामद किए हैं. बरामद सामग्री में संचार उपकरण, ड्रोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं.
बीजापुर एसपी ने दी जानकारी
बीजापुर एसपी उमेश प्रसाद गुप्ता ने कार्रवाई पर मीडिया को जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिला बल एवं कोबरा 208 वाहिनी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है. पुलिस फोर्स ने खुफिया सूचना के आधार पर थाना पामेड़ क्षेत्र के ग्राम कोरागुट्टा के जंगल में सर्च अभियान चलाया. इस दौरान माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए.
नक्सल डंप में कई हाईटेक डिवाइस बरामद
बरामद नक्सल डंप में 14 नग विभिन्न प्रकार के वीएचएफ सेट, एक यूएचएफ सेट, एक DJI Mavic 2 Enterprise ड्रोन, एक लैपटॉप और असेंबल्ड पीसीबी बॉक्स शामिल है. इसके अलावा सोल्डरिंग स्टेशन, सोल्डरिंग वायर, फ्लक्स, आठ एंटीना, विभिन्न प्रकार की बैटरियां, एफएम रिसीवर और मोनोक्युलर पीएनवी साइट सहित कैपेसिटर बरामद किया गया है.
नक्सलियों की संचार व्यवस्था हुई उजागर
बीजापुर एसपी के अनुसार इन उपकरणों का उपयोग माओवादी संचार व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए करते होंगे. ऐसी आशंका उन्होंने जाहिर की है.
आवापल्ली से नक्सलियों का हथियार बरामद
दूसरी कार्रवाई में जिला बल एवं केरिपु 62/ई कंपनी की संयुक्त टीम को सफलता मिली है. थाना आवापल्ली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पेद्दापुन्नुर के जंगल में सर्चिंग के दौरान माओवादी डम्प बरामद किया गया. यहां से दो नग भरमार बंदूक, एके-47, एसएलआर, इंसास एवं 12 बोर के जिंदा राउंड, टिफिन बम और इलेक्ट्रिक वायर सहित कई सामग्री बरामद की गई है.
दोनों स्थानों से बरामद हथियार, संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा बलों ने जब्त कर लिया है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. बीजापुर पुलिस का कहना है कि जिले में शांति, सुरक्षा और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से लगातार सर्चिंग एवं डीमाइनिंग अभियान चलाए जा रहे हैं.
बीजापुर पुलिस की लोगों से अपील
पुलिस ने आम नागरिकों से खास अपील की है. इस अपील में कहा गया है कि आस पास के क्षेत्रों में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें. इस तरह की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें.