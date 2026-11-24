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बीजापुर में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, दो भारी नक्सल डंप बरामद, ड्रोन, लैपटॉप और वायरलेस सेट जब्त

बीजापुर सर्च ऑपरेशन ( ETV BHARAT )

बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद पूरे संभाग में सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है. बीजापुर में पुलिस फोर्स ने सर्चिंग और डीमाइनिंग अभियान चलाया. इस दौरान सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

बीजापुर के पामेड़ और आवापल्ली में कार्रवाई थाना पामेड़, आवापल्ली और कर्रेगुट्टा क्षेत्र के जंगलों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए दो डम्प बरामद किए हैं. बरामद सामग्री में संचार उपकरण, ड्रोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक सामग्री शामिल हैं.