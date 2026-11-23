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बीजापुर के गुंजेपर्ती में नक्सल डंप बरामद, माओवादियों का नाइट विजन डिवाइस और वायरलेस सेट मिला

बीजापुर में नक्सल डंप मिला ( ETV BHARAT )

बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद बीजापुर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्च अभियान जारी है. इस क्रम में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता भी मिल रही है. मुखबिर की सूचना पर 22 नवंबर को बीजापुर के गुंजेपर्ती में फोर्स ने सर्च अभियान चलाया. इसमें सुरभाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

गुंजेपर्ती में नक्सल ऑपरेशन इस अभियान के दौरान थाना उसूर क्षेत्र के ग्राम गुंजेपर्ती के जंगल-पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप बरामद किया. बरामद सामग्री में नाइट विजन डिवाइस, वायरलेस सेट, कैमरा सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है.