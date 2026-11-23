बीजापुर के गुंजेपर्ती में नक्सल डंप बरामद, माओवादियों का नाइट विजन डिवाइस और वायरलेस सेट मिला
गुंजेपर्ती के जंगल पहाड़ी में माओवादी डम्प को सुरक्षाबलों ने बरामद किया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 10:47 PM IST
बीजापुर: बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद बीजापुर में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्च अभियान जारी है. इस क्रम में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता भी मिल रही है. मुखबिर की सूचना पर 22 नवंबर को बीजापुर के गुंजेपर्ती में फोर्स ने सर्च अभियान चलाया. इसमें सुरभाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
गुंजेपर्ती में नक्सल ऑपरेशन
इस अभियान के दौरान थाना उसूर क्षेत्र के ग्राम गुंजेपर्ती के जंगल-पहाड़ी में सुरक्षा बलों ने नक्सल डंप बरामद किया. बरामद सामग्री में नाइट विजन डिवाइस, वायरलेस सेट, कैमरा सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल है.
21 नवंबर 2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी. उसके बाद 22 नवंबर को सर्च अभियान चलाया गया. थाना उसूर में गुंजेपर्ती के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध डम्प मिला. इसमें नाइट विजन डिवाइस, वायरलेस सेट, कैमरा, सोल्डरिंग मशीन सहित कई उपकरण शामिल है- शरद कुमार जायसवाल, एसडीओपी, बीजापुर
नक्सल डंप की जांच जारी
बरामद नक्सल डंप को लेकर आगे की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि बीजापुर जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखन के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन और डी माइनिंग का अभियान चलता रहेगा. दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों की सक्रियता बढ़ाई जा रही है, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.
बीजापुर पुलिस ने आम नागरिकों से विशेष अपील की है. इस अपील में कहा गया है कि जंगल या आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु अथवा विस्फोटक सामग्री दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सचूति करें. ऐसी किसी भी वस्तु को स्वयं छूने या उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचें.