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सरायकेला में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार: रोलाहातु जंगल से भारी मात्रा में हथियार व नक्सली सामग्री बरामद

सरायकेला में सुरक्षा बलों ने रोलाहातु जंगल से भारी मात्रा में हथियार व नक्सली सामग्री बरामद किया है.

Security forces recovered large quantity of weapons and Naxal related materials from Rolahatu forest in Seraikela
बरामद हथियार (सरायकेला) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 9:20 PM IST

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सरायकेलाः नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है. सरायकेला-खरसावां जिला के कुचाई थाना अंतर्गत दुर्गम रोलाहातु जंगल में सुरक्षाबलों ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर भारी मात्रा में अवैध हथियार, गोला-बारूद और दैनिक उपयोग की नक्सली सामग्री बरामद की है. इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय नक्सली दस्ते को तगड़ा झटका लगा है.

​अंतरराज्यीय स्तर पर बनी रणनीति

गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस व्यापक अभियान में सरायकेला जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विशेष इकाई 209 कोबरा (CoBRA) बटालियन और पश्चिम बंगाल पुलिस ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला. तीनों बलों की रणनीतिक साझेदारी के चलते नक्सलियों के संभावित छिपने के ठिकानों की चारों तरफ से घेराबंदी की गई.

​जंगल में छिपाकर रखे गए थे हथियार

तलाशी अभियान के दौरान घने जंगलों के बीच जमीन के भीतर और चट्टानों के पीछे छिपाकर रखा गया नक्सलियों का जखीरा बरामद किया गया. बरामद सामानों में ​आग्नेयास्त्र और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, ​आईईडी (IED) निर्माण से जुड़े उपकरण और विस्फोटक तार, ​नक्सली साहित्य, वर्दी, पिट्ठू बैग और दवाइयां, ​दैनिक उपयोग के राशन और संचार उपकरण शामिल हैं.

​इलाके में सर्च अभियान तेज

हथियारों और सामग्री की बरामदगी के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे कुचाई और आसपास के सीमावर्ती वन क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है. आशंका जताई जा रही है कि जवानों की आहट पाकर नक्सली दस्ता घने जंगलों की आड़ लेकर भाग निकला. इलाके के सभी संभावित निकास मार्गों को सील कर सघन कांबिंग ऑपरेशन जारी है, ताकि क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलमुक्त कराया जा सके. वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अभियान समाप्त होने तक सर्च जारी रहेगा.

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