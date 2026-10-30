सारंडा के जंगल में बड़ा हादसा टला, सुरक्षाबलों ने जमीन में दबे दो शक्तिशाली लैंडमाइंस को किया नष्ट
(RECOVERED LANDMINES FROM SARANDA) पश्चिमी सिंहभूम जिला में सारंडा के जंगल से सुरक्षाबलों ने लैंडमाइंस बरामद किए हैं.
Published : October 30, 2026 at 4:21 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों ने एक बड़े संभावित हादसे को टाल दिया. छोटानागरा थाना क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान जवानों ने जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए दो शक्तिशाली आईईडी लैंडमाइंस बरामद किए. सुरक्षा के मद्देनजर दोनों विस्फोटकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मौके पर ही नियंत्रित विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया. समय रहते हुई इस कार्रवाई से सुरक्षाबलों और स्थानीय ग्रामीणों को संभावित खतरे से बचाया गया.
संयुक्त अभियान में जमीन के अंदर मिले विस्फोटक
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 29 अक्टूबर को सीआरपीएफ की 193वीं बटालियन, छोटानागरा थाना प्रभारी गौतम कुमार और झारखंड पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चलाया. अभियान के दौरान बहदा गांव के समीप कोयना नदी के पास स्थित एक पगडंडी रास्ते पर जवानों को संदिग्ध गतिविधि का पता चला. जांच और तलाशी के दौरान जमीन के अंदर गहराई में छिपाकर रखे गए दो शक्तिशाली लैंडमाइंस बरामद हुए.
सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की थी आशंका
आशंका जताई गई कि इन विस्फोटकों को सुरक्षा बलों की गश्ती टीम को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था. जंगल के रास्तों से गुजरने वाले जवान इनकी चपेट में आ सकते थे. हालांकि, सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते विस्फोटकों का पता लगा लिया और किसी भी अप्रिय घटना से पहले उन्हें नष्ट कर दिया.
ग्रामीणों और वन्यजीवों पर भी मंडरा रहा खतरा
सारंडा क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है लेकिन जंगलों में पहले से छिपाकर रखे गए विस्फोटक अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं. इनका खतरा केवल पुलिस और सुरक्षाबलों तक सीमित नहीं है. जंगल में वनोपज एकत्र करने जाने वाले आदिवासी ग्रामीण, मवेशी पालक और जंगली जानवर भी अनजाने में इनकी चपेट में आ सकते हैं. इसलिए जंगल के रास्तों और आसपास के इलाकों में सतर्कता बेहद जरूरी है.
एसपी अमित रेनू ने की पुष्टि
पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षाबलों ने जंगल में दो आईईडी बरामद किए थे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच दोनों विस्फोटकों को नियंत्रित विस्फोट के माध्यम से नष्ट कर दिया गया.
सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. अभियान का उद्देश्य जंगलों को माओवादी गतिविधियों के साथ-साथ पहले से बिछाए गए घातक विस्फोटकों के खतरे से भी मुक्त करना है.
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