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सारंडा के जंगल में बड़ा हादसा टला, सुरक्षाबलों ने जमीन में दबे दो शक्तिशाली लैंडमाइंस को किया नष्ट

सारंडा के जंगल से सुरक्षाबलों ने लैंडमाइंस बरामद किए (पश्चिमी सिंहभूम) ( ETV Bharat )

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों ने एक बड़े संभावित हादसे को टाल दिया. छोटानागरा थाना क्षेत्र में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान जवानों ने जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए दो शक्तिशाली आईईडी लैंडमाइंस बरामद किए. सुरक्षा के मद्देनजर दोनों विस्फोटकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मौके पर ही नियंत्रित विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया. समय रहते हुई इस कार्रवाई से सुरक्षाबलों और स्थानीय ग्रामीणों को संभावित खतरे से बचाया गया.

संयुक्त अभियान में जमीन के अंदर मिले विस्फोटक