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गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमीन के नीचे छिपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद

गया: बिहार के गया में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां दोनों की संयुक्त कार्रवाई में लुटवा थाना क्षेत्र के डुमरी जंगल में बड़ी संख्या में छुपाए गए हथियार बरामद हुए हैं. यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारे गए कुख्यात नक्सली संदीप यादव का इलाका माना जाता है. जहां नक्सलियों ने सभी हथियार जमीन के नीचे गाड़ कर छिपाए हुए थे.

हथियारों का पूरा विवरण: सुरक्षाबलों ने जमीन के नीचे से एके-47 के 5 जिंदा कारतूस, एके-47 का एक खोखा, एसएलआर के 2 जिंदा कारतूस, एसएलआर का एक खोखा और 1 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया है. इसके साथ ही मौके से एसएलआर फुल थ्रू, सफाई उपकरण 5 पीस, 20 मीटर इलेक्ट्रिक तार और एक भरमार बंदूक भी जब्त की गई है.

बरामद हथियार (ETV Bharat)

नक्सलियों के मंसूबे पर पानी: जिला पुलिस की ओर से कहा गया है कि नक्सली एवं अपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार विशेष छापेमारी तलाशी अभियान चलाई जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा का एहसास है. इस कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है क्योंकि माना जा रहा है की सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ही यह डेटोनेटर छुपा कर रखे गए थे.

एसएसपी ने दी जानकारी: वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गया पुलिस को सूचना मिली थी के लुटुआ थाना अंतर्गत डुमरी जंगल के लगभग 15 किमी पश्चिम में नक्सलियों द्वारा हथियार एवं अन्य संदिग्ध सामान छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी करके हथियार बरामद किए हैं.