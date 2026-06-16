ETV Bharat / state

गया में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जमीन के नीचे छिपाए गए हथियारों का जखीरा बरामद

सुरक्षाबलों ने एके-47 के 5 जिंदा कारतूस, एके-47 का एक खोखा, एसएलआर के 2 जिंदा कारतूस, एसएलआर का एक खोखा, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया है.

GAYA NAXAL WEAPONS SEIZED
सुरक्षाबलों हथियारों का जखीरा किया बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: बिहार के गया में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां दोनों की संयुक्त कार्रवाई में लुटवा थाना क्षेत्र के डुमरी जंगल में बड़ी संख्या में छुपाए गए हथियार बरामद हुए हैं. यह घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मारे गए कुख्यात नक्सली संदीप यादव का इलाका माना जाता है. जहां नक्सलियों ने सभी हथियार जमीन के नीचे गाड़ कर छिपाए हुए थे.

हथियारों का पूरा विवरण: सुरक्षाबलों ने जमीन के नीचे से एके-47 के 5 जिंदा कारतूस, एके-47 का एक खोखा, एसएलआर के 2 जिंदा कारतूस, एसएलआर का एक खोखा और 1 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर बरामद किया है. इसके साथ ही मौके से एसएलआर फुल थ्रू, सफाई उपकरण 5 पीस, 20 मीटर इलेक्ट्रिक तार और एक भरमार बंदूक भी जब्त की गई है.

GAYA NAXAL WEAPONS SEIZED
बरामद हथियार (ETV Bharat)

नक्सलियों के मंसूबे पर पानी: जिला पुलिस की ओर से कहा गया है कि नक्सली एवं अपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार विशेष छापेमारी तलाशी अभियान चलाई जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा का एहसास है. इस कार्रवाई से नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है क्योंकि माना जा रहा है की सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ही यह डेटोनेटर छुपा कर रखे गए थे.

एसएसपी ने दी जानकारी: वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि गया पुलिस को सूचना मिली थी के लुटुआ थाना अंतर्गत डुमरी जंगल के लगभग 15 किमी पश्चिम में नक्सलियों द्वारा हथियार एवं अन्य संदिग्ध सामान छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद टीम ने छापेमारी करके हथियार बरामद किए हैं.

विशेष टीम का गठन: वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने आगे बताया कि जानकारी मिलने पर नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी इमामगंज के नेतृत्व में लूटुआ थाना के पुलिस अधिकारी, कर्मी एवं सोनदाहा कैंप के सीआरपीएफ बटालियन के पदाधिकारी व कर्मियों को शामिल कर एक विशेष टीम का गठन किया गया था.

लुटुआ थाना में केस दर्ज: वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अंत में बताया कि लुटुआ थाना में कांड संख्या 34/26 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई से नक्सली गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था और अधिक बेहतर होगी. सुरक्षा बलों की सतर्कता और प्रतिबद्धता के चलते ऐसी प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी.

"गया पुलिस को सूचना मिली थी के डुमरी जंगल के लगभग 15 किमी पश्चिम में नक्सलियों ने हथियार व अन्य संदिग्ध सामान छुपा कर रखा है, इसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक गया के मार्गदर्शन एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी इमामगंज के नेतृत्व में थाना के पुलिस अधिकारी, कर्मी एवं सोनदाहा कैंप के सीआरपीएफ बटालियन के पदाधिकारी व कर्मियों को शामिल कर एक विशेष टीम का गठन किया गया था.टीम ने छापेमारी करके हथियार बरामद किए हैं."- सुशील कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक

इसे भी पढ़ें-

Explainer : बिहार से 'लाल सलाम' पूरी तरह खत्म, ऐसे हुआ नक्सलियों का 'The End'

नक्सलियों का स्मृति पिंड ध्वस्त, बिहार के नक्सल प्रभावित गांव में बड़ी कार्रवाई

TAGGED:

NAXAL PLOT FOILED IN GAYA
WEAPONS HIDDEN BY NAXALS RECOVERED
बिहार में नक्सली गतिविधि
GAYA POLICE CRPF JOINT OPERATION
GAYA NAXAL WEAPONS SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.