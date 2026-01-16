ETV Bharat / state

सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखा था सिलेंडर बम, जवानों ने किया निष्क्रिय

लातेहार के सेरेनदाग जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने सिलिंडर बम बरामद किया.

security forces recovered cylinder bomb During search operation in Serendag forest of Latehar
सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों तथा पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल कर दिया. नक्सलियों के द्वारा हेरहंज थाना क्षेत्र के सेरेनदाग जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर सिलेंडर बम लगा कर रखा गया था. लेकिन सुरक्षा वालों और पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर बम को बरामद कर लिया और उसे निष्क्रिय कर दिया.

लातेहार जिला के हेरहंज थाना क्षेत्र में तैनात सशस्त्र सीमा बल 35 वाहिनी एफ-समवाय के उप कमांडेंट नीरज कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सेरेनदाग जंगल में नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने को लेकर बम लगाया गया है. सूचना के बाद सशस्त्र सीमा बल तथा जिला पुलिस की टीम संयुक्त रूप से जंगल में सर्च अभियान चलाया गया. जंगल में एक स्थान पर 5 किलो का सिलेंडर बम बरामद हुआ. बम को सुरक्षित बरामद कर बमनिरोधक दस्ते को बुलाया गया और सिलेंडर बम को निष्क्रिय किया गया.

कई दिनों के बाद जंगल में मिला सिलेंडर बम

बता दें कि लातेहार जिला में नक्सलियों के कमजोर होने के बाद नक्सली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भागते फिर रहे थे. इस कारण जंगल में सिलेंडर बम या कोई अन्य बम लगाए जाने की कोई घटना पिछले कई महीनों से सामने नहीं आई थी. लेकिन अचानक जंगल में सिलेंडर बम मिलने से पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं. संभावना जताई जा रही है कि नक्सलियों के द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई होगी. फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों ने सिलेंडर बम को निष्क्रिय कर दिया है और पूरे मामले की छानबीन भी हो रही है.

इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण

इस संपूर्ण अभियान का नेतृत्व 35 बटालियन के उप कमांडेट नीरज कुमार सिंह ने किया. उनके साथ एफ-समवाय के प्रभारी विजय पाल व अन्य बलकर्मी तथा हेरहंज थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया भी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगा रखा था सिलेंडर बम, निष्क्रिय कर जांच में जुटी लातेहार पुलिस

इसे भी पढ़ें- नक्सलियों द्वारा लगाए गए 35 आईईडी बरामद, सुरक्षाबलों ने बमों को किया नष्ट, तलाशी अभियान जारी - IED recovered in Gumla

इसे भी पढ़ें- बेबसी और बम का खौफ, पेट की आग ग्रामीण को खींच ले रही मौत के मुंह में! जानें, सारंडा की पूरी कहानी

TAGGED:

OPERATION AGAINST NAXALITES
LATEHAR
FORCES RECOVERED CYLINDER BOMB
बम को निष्क्रिय किया गया
BOMB RECOVERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.